14.06.2017 15:24

В детской больнице №5 капитально отремонтировали отделения

Открытие неврологических отделений после капитального ремонта состоялось сегодня, 14 июня, в Харьковской городской детской больнице №5 (Стадионный проезд, 6/5).



Фото: Василий Голосный

Как рассказал директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат, больница представляет собой уникальное специализированное учреждение, где оказывается комплексная психоневрологическая помощь детям от трех месяцев до 18 лет.

Там проходят стационарное лечение дети с эпилепсией, детским церебральным параличом, генетической патологией, последствиями травм и инфекционных заболеваний, аутизмом. Около 50% пациентов – дети с инвалидностью и пациенты из многодетных или неполных семей. На госпитализации в больнице сегодня находятся и дети из зоны АТО.

По словам Юрия Сороколата, больница оснащена современным лечебно-диагностическим оборудованием, позволяющим выявлять патологию на ранних стадиях и проводить реабилитационные курсы с привлечением логопедов, психологов, окулистов, реабилитологов.

Для улучшения материально-технической базы в 2016-2017 годах больнице из городского бюджета выделили около 3,3 млн грн. На эти средства были отремонтированы помещения неврологического стационара, фасад здания, санузлы, коридоры, заменены двери, окна и пр.

«В дополнение к средствам городского бюджета в прошлом году мы привлекли 878 тыс. грн, в т.ч. числе с помощью родителей. Эти деньги пошли на приобретение мебели, холодильных установок, ремонт отдельных помещений, проведение текущих ремонтов. Буквально за два года больница преобразилась до неузнаваемости и вышла на современный уровень. Теперь мы можем оказывать детям еще более качественную помощь», - отметил Юрий Сороколат.

Заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан подчеркнула, что после проведенных ремонтов и приобретения нового медицинского оборудования в больнице №5 появились все условия для родителей и детей.

«В больнице создана комната, где можно поселить семью, если ребенок, например, не переносит большого количества людей или нахождение в коллективе, если нужен покой и уединение. Дети, которые здесь лечатся, имеют тяжелые заболевания, им нужно нестандартное внимание, а родителям – нестандартные навыки. К счастью, это учреждение является такой площадкой, которая помогает такие навыки приобретать», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.

Отметим, что в прошлом году в Харьковской городской детской больнице №5 получили медпомощь около 5,5 тыс. детей, а с начала 2017 года - более 3 тыс.