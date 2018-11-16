16.11.2018 18:02

В Харьковском перинатальном центре отметили День недоношенных детей

Символическая акция, приуроченная к Международному дню недоношенных детей, прошла сегодня, 16 ноября, в Харьковском городском перинатальном центре. Участники выпустили в небо фиолетовые шары, которые являются символом Международного дня недоношенных детей во всем мире.



Фото: Василий Голосный

По словам сотрудников центра, Международный день недоношенных детей отмечается в Харькове впервые, и его главная задача - привлечь внимание общества к проблеме недоношенных детей.

Сотрудники перинатального центра пригласили принять участие в акции родителей и детей, которые были рождены недоношенными в стенах медицинского учреждения за последние 14 лет и которых они выходили и подарили им жизнь.

«После рождения дочка семь дней находились на искусственной вентиляции легких, а потом нас перевели в отделение интенсивной терапии и через полтора месяца, когда Нина набрала вес 1,9 килограмма, нас выписали. Я хочу сказать большое спасибо всему персоналу центра - здесь работают очень хорошие врачи. Меня все поддерживали, и мне не было страшно, а наоборот - врачи меня заряжали позитивным настроем и вселяли уверенность в том, что все будет хорошо», - рассказала Анна Заяц, мама двоих детей.

Три года назад она родила в центре младшую дочь Нину, вес девочки едва доходил до 900 граммов. Впервые мама смогла взять на руки новорожденную дочку спустя 10 дней, до этого – лишь могла держать ее за маленькую ручку через отверстие в кувезе. Сегодня Нина - здоровая и красивая девочка, ходит в детский сад и очень любит танцевать.

По словам главного врача КП «Городской перинатальный центр» Светланы Коровай, на сегодняшний день харьковский перинатальный центр - единственная и уникальная структура такого уровня, где представлен весь спектр услуг – начиная от консультативной помощи для будущих мам в поликлинике, гинекологического отделения до родильного блока и неонатального отделения.

В январе этого года в учреждении было открыто отделение реанимации новорожденных с низким и экстремально низким весом. Благодаря современному оборудованию и упорному труду врачей-неонатологов уровень смертности преждевременно рожденных детей в Харькове удалось сократить в несколько раз.

«В год мы принимаем примерно 4,5 тыс. родов, и 10% из них – это преждевременно рожденные дети. И если ранее недоношенными считались рожденные с 28-й недели беременности, то сегодня мы выхаживаем малышей весом от 500 граммов с 22-й до 32-й недели. Мы берем этих детей на катамнез, то есть эти дети поступают к нам после рождения, врачи продолжают их наблюдать и корректировать их развитие», - рассказала Светлана Коровай.

Как сообщила заведующая отделением интенсивной терапии для выхаживания недоношенных новорожденных Елена Калуцкая, на сегодняшний день в перинатальном центре находятся восемь малышей – трое из них на совместном пребывании с мамами, остальным поддерживают жизнь с помощью специального оборудования в реанимации.

«Это оборудование шведского производства, оно оснащено датчиками, которые собирают импульсы диафрагмы, и когда ребенок хочет вдохнуть и посылает импульс, аппарат помогает ему дышать. Это самая щадящая аппаратура в настоящее время, которая позволяет быстро выхаживать таких новорожденных и доводить их легкие до состояния, когда они могут дышать самостоятельно», - рассказала Елена Калуцкая.

По ее словам, на аппарате искусственной вентиляции новорожденные пребывают максимум неделю, потом они находятся на поддерживающих режимах вентиляции и примерно в конце второй недели жизни их переводят на совместное пребывание с мамой.

Всего с начала года через отделение интенсивной терапии перинатального центра прошло 200 недоношенных детей, вес самого маленького из них составил 740 граммов. В знак поддержки и заботы о таких детях сотрудники перинатального центра организовали это мероприятие, присоединившись к международной акции.

Справка. Международный день недоношенных детей был учрежден по инициативе Европейского фонда по уходу за новорожденными детьми (European Foundation for the Care of Newborn Infants, EFCNI). Праздник отмечается 17 ноября. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными – это каждый 10-й ребенок из рождающихся. Более одного миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении.