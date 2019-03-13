13.03.2019 17:20

Как проходит бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства в Харькове

13 марта прививки делали на участке «Жилкомсервиса» №45, что на Полтавском Шляхе, 53/55.



Фото: Василий Голосный

За первые 20 минут работы к ветфельдшеру Инне Ягнюк, которая вакцинирует животных, владельцы привели троих собак.

Так, харьковчанка Ирина Копица пришла с питомцем Филимоном, которого женщина нашла на улице в прошлом году и приютила.

«Я прочитала объявление о вакцинации, которое висело на нашем подъезде, и сразу пришла. Я очень люблю собак, они у меня всю жизнь живут, и я всегда их прививала. У меня соседи и дети маленькие рядом живут, зачем я буду волноваться. Он, конечно, добродушный у меня, но кто знает, что он может сделать», - сказала пенсионерка.

Напомним, плановая вакцинация домашних животных против бешенства проводится с 11 марта по 18 апреля на всех 66 участках КП «Жилкомсервис» в Харькове.

Владельцы домашних животных, проживающие в домах ОСМД, ЖСК, ведомственных домах и общежитиях, могут обращаться за информацией в ближайший участок КП «Жилкомсервис» или по тел. (057) 775-33-10.