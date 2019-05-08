08.05.2019 13:50

Харьков получил благотворительную помощь для новорожденных (ФОТО)

Для новорожденных в Харков доставили 7 тысяч упаковок подгузников в качестве благотворительной помощи.



Фото: Василий Голосный

Это помощь поступила в Харьков благодаря сотрудничеству благотворительного фонда и Харьковского городского совета. Подгузники будут доставлены в 5 родильных домов и 5 отделений детских больниц. Городской перинатальный центр в этом списке один из первых.

«Мы очень благодарны городской власти за помощь, без нее мы ничего не смогли бы сделать. Мы привезли 7088 упаковок. Это очень значительное для Харькова количество» - сообщила Ольга Товченко, представитель Благотворительного фонда.

Помощь действительно значительная и она будет существенной поддержкой, говорят специалисты.

«Я думаю, что главная благодарность будет звучать со стороны родителей наших деток, которые получат эту помощь. Спасибо всем неравнодушным людям, которые участвовали в этой довольно сложной операции по доставке в Харьков памперсов» - говорит Ольга Черняк, и.о. заместителя директора Департамента здравоохранения.

Памперсы предназначены для детей, которые нуждаются в специальном лечении и уходе. Только здесь, в Городском перинатальном центре, в течение года таких новорожденных находится почти 2,5 тысячи, из которых около пятиста - это недоношенные дети или рожденные с патологиями.

«У нас есть дети, лишённые материнской опеки, есть недоношенные детки и маловесные, 500 гр. Выхаживание таких детей длительное, 2-3 месяца, все ложится на плечи родителей, поэтому эта помощь будет очень актуальна для наших деток» - сообщила Ольга Каратай, заместитель главного врача Городского перинатального центра.

Часть гуманитарного груза будет направлена непосредственно в малообеспеченные и многодетные семьи и детям, оставшимся без родительской опеки.