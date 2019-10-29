29.10.2019 17:45

Харьковские дети поедут в Австрию на реабилитацию (ФОТО)

Харьковский городской совет с 1992 года успешно сотрудничает с австрийской международной организацией «Глобаль 2000». В рамках рабочего визита волонтеры посетили городскую детскую больницу №16 и передали медицинское оборудование.



Фото: Василий Голосный

«Мы привезли новый аппарат спирограф, мы запускаем вместе с больницей новую инициативу «Чиста лікарня». Я очень надеюсь, что это быстро реализуется в отделениях реанимации, в отделениях гематологии. Конечно же, мы помогаем больным детям и их родителям с покупкой дорогих медикаментов» - сообщила Юлия Друмель, руководитель проекта «Дети Чернобыля» австрийской экологической организации «Глобаль 2000».

Благодаря этому сотрудничеству харьковские дети имеют возможность ездить в Австрию на три недели для прохождения реабилитации. В следующем году такое оздоровление пройдут от 70 до 90 детей из Харьковской и Луганской областей.

«Самое главное, что наши дети выздоравливают. 75% - это большой процент. У нас такой уровень, как в результате европейского лечения. Мы формируем группу для поездки. Уже в июне-июле дети едут в Австрию на оздоровление» - сообщила Лидия Белоусова, заведующая онкогематологическим отделением КНП «Городская клиническая детская больница № 16».

В профильном департаменте мэрии отметили, что такое сотрудничество является очень важным для улучшения условий лечения онкобольных детей.