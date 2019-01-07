07.01.2019 19:22

Рождественская акция полиции на площади Свободы

7 января на площади Свободы патрульные полицейские праздновали Рождество вместе с жителями Харькова.



Фото: Василий Голосный

Патрульная полиция провела акцию «Рождество с копами», во время которой все желающие могли познакомиться со снаряжением полицейских, пройти тест на трезвость, поездить в полицейском автомобиле, поздравить Харьков с праздниками при помощи громкоговорителей автомобиля.



Также гости могли посмотреть выступления полицейских собак и пообщаться с ними, подучить правила дорожного движения и получить буклеты с рекомендациями по различным опасным ситуациям.