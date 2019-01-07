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07.01.2019  19:22   

Рождественская акция полиции на площади Свободы

7 января на площади Свободы патрульные полицейские праздновали Рождество вместе с жителями Харькова.


Фото: Василий Голосный

Патрульная полиция провела акцию «Рождество с копами», во время которой все желающие могли познакомиться со снаряжением полицейских, пройти тест на трезвость, поездить в полицейском автомобиле, поздравить Харьков с праздниками при помощи громкоговорителей автомобиля.

Также гости могли посмотреть выступления полицейских собак и пообщаться с ними, подучить правила дорожного движения и получить буклеты с рекомендациями по различным опасным ситуациям.

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Тэги:  полиция, акция, харьков, рождество
 
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