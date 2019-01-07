Рождественская акция полиции на площади Свободы

7 января на площади Свободы патрульные полицейские праздновали Рождество вместе с жителями Харькова.
Патрульная полиция провела акцию «Рождество с копами», во время которой все желающие могли познакомиться со снаряжением полицейских, пройти тест на трезвость, поездить в полицейском автомобиле, поздравить Харьков с праздниками при помощи громкоговорителей автомобиля.
Также гости могли посмотреть выступления полицейских собак и пообщаться с ними, подучить правила дорожного движения и получить буклеты с рекомендациями по различным опасным ситуациям.
День гормонального всплеска. День не склоняет к завязыванию долгосрочных, серьезных отношений, зато предоставляет вам массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
После снегопада в Харьков придет очередное похолодание: каждый следующий день будет холоднее предыдущего.
7 января православные отмечают светлое Рождество Христово.
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