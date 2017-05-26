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26.05.2017  15:33   

Игорь Терехов поздравил выпускников Харьковской гимназии №163 с праздником Последнего звонка

Праздник последнего звонка состоялся сегодня, 26 мая, в Харьковской гимназии №163. Праздничное мероприятие прошло для выпускников 11, 9 и 4 классов.


Фото: Василий Голосный
Учеников, учителей и родителей школьников с окончанием учебы поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. 
 
Обращаясь к выпускникам, он отметил: «Я желаю вам, чтобы вы своим родным и близким вложили столько любви, мудрости и знаний, сколько вложили в вас ваши учителя».
 
Справка. Харьковская гимназия №163 основана в 1989 году. Статус гимназии присвоен в 1996 году. Это единственная в Индустриальном районе гимназия. В учебном учреждении - 53 ученика 9-х классов и 59 учеников 11-х классов. Свидетельство с отличием получат 6 девятиклассников, претендентами на золотые медали являются 4 выпускника. По итогам 2016/2017 учебного года гимназисты достигли таких результатов: 7 побед на областных предметных олимпиадах,  3 победы на областном этапе Всеукраинского конкурса-защиты Малой академии Украины, команда гимназии - призер городского турнира юных экономистов.

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Источник:   city.kharkov.ua
 Тэги:  последний звонок, школа, харьков, терехов
 
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