26.05.2017 15:33

Игорь Терехов поздравил выпускников Харьковской гимназии №163 с праздником Последнего звонка

Праздник последнего звонка состоялся сегодня, 26 мая, в Харьковской гимназии №163. Праздничное мероприятие прошло для выпускников 11, 9 и 4 классов.



Фото: Василий Голосный

Учеников, учителей и родителей школьников с окончанием учебы поздравил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Обращаясь к выпускникам, он отметил: «Я желаю вам, чтобы вы своим родным и близким вложили столько любви, мудрости и знаний, сколько вложили в вас ваши учителя».

Справка. Харьковская гимназия №163 основана в 1989 году. Статус гимназии присвоен в 1996 году. Это единственная в Индустриальном районе гимназия. В учебном учреждении - 53 ученика 9-х классов и 59 учеников 11-х классов. Свидетельство с отличием получат 6 девятиклассников, претендентами на золотые медали являются 4 выпускника. По итогам 2016/2017 учебного года гимназисты достигли таких результатов: 7 побед на областных предметных олимпиадах, 3 победы на областном этапе Всеукраинского конкурса-защиты Малой академии Украины, команда гимназии - призер городского турнира юных экономистов.