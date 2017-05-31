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31.05.2017  15:39   

Для одаренных харьковских школьников организовали «Путешествие в страну профессий и развлечений»

Социальная экскурсия «Путешествие в страну профессий и развлечений» для одаренных школьников Харькова прошла сегодня, 31 мая.


Фото: Василий Голосный
Мероприятие организовано по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
 
Участниками программы стали 40 одаренных школьников – победителей городского конкурса «Ученик года – 2017», всеукраинских ученических олимпиад и турниров, литературных конкурсов, конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук, руководителей проектов ученических объединений и движений, лауреатов вокальных, танцевальных и инструментальных конкурсов, победителей международных спортивных соревнований.
 
Во время 7-часовой программы школьники приняли участие в городском проекте «Франсильвания» (в ТРЦ «Французский бульвар»), который дает возможность в игровой форме ознакомиться с разными профессиями, раскрыть творческие и интеллектуальные способности.
 
Также школьники посетили производственное предприятие «Слобожанский мыловар» (село Подворки Дергачевского района), где узнали об истории предприятия, увидели современное оборудование, посетили цеха и лабораторию по разработке и внедрению новой продукции. Также дети побывали в Центре-музее А. С. Макаренко, расположенном в селе Подворки.

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Источник:   city.kharkov.ua
 Тэги:  школьники, экскурсия, профессия, харьков
 
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