31.05.2017 15:39

Для одаренных харьковских школьников организовали «Путешествие в страну профессий и развлечений»

Социальная экскурсия «Путешествие в страну профессий и развлечений» для одаренных школьников Харькова прошла сегодня, 31 мая.



Фото: Василий Голосный

Мероприятие организовано по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Участниками программы стали 40 одаренных школьников – победителей городского конкурса «Ученик года – 2017», всеукраинских ученических олимпиад и турниров, литературных конкурсов, конкурса-защиты научно-исследовательских работ Малой академии наук, руководителей проектов ученических объединений и движений, лауреатов вокальных, танцевальных и инструментальных конкурсов, победителей международных спортивных соревнований.

Во время 7-часовой программы школьники приняли участие в городском проекте «Франсильвания» (в ТРЦ «Французский бульвар»), который дает возможность в игровой форме ознакомиться с разными профессиями, раскрыть творческие и интеллектуальные способности.

Также школьники посетили производственное предприятие «Слобожанский мыловар» (село Подворки Дергачевского района), где узнали об истории предприятия, увидели современное оборудование, посетили цеха и лабораторию по разработке и внедрению новой продукции. Также дети побывали в Центре-музее А. С. Макаренко, расположенном в селе Подворки.