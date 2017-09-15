На Новых домах Геннадий Кернес открыл детский сад, который не работал более 20 лет

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который и дал старт работе новым группам 324 детского сада, отметил, что возрождение детских садов Харькова является приоритетом в работе и его, и команды городской власти. Для этого заведения, которые когда-то закрывали, возвращают в коммунальную собственность города.
Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:
Я очень рад, то что здесь восторжествовала справедливость и мы возрождаем с вами сегодня здесь ясли-сад, которые 20 лет не работали. Эти помещения занимали другие структуры. Но в конце концов, все сделано для того, чтобы здесь находились дети, чтобы был здесь второй дом. Поэтому я поздравляю вас, родители тех детей, которые пошли в первые три группы. Мощность садика больше, но дайте время и мы возродим все группы. И здесь будет, конечно, больше детского смеха, радости.
Харьковский городской голова передал руководству детского сада комплект оргтехники, компьютер, многофункциональное устройство и музыкальный центр.
После торжественного открытия Геннадий Кернес лично проинспектировал условия, в которых будут воспитывать детей. Спальни, раздевалки, группы и пищеблок. При осмотре городской голова отметил, что мэрия настроена сделать все, чтобы уже в этом учебном году в 324 детском саду открылась еще одна - четвертая группа для детей этого микрорайона. Если все 12 групп будут работать на полную мощность, то в этом детском саду смогут воспитываться 220 детей.