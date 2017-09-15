15.09.2017 17:37

На Новых домах Геннадий Кернес открыл детский сад, который не работал более 20 лет

У жителей улицы Героев Сталинграда на Новых Домах, особенно в их малышей, сегодня был знаковый день. Они праздновали новоселье в 324 детском саду, который не работал два десятилетия. Поэтому на его открытие сошелся чуть ли не весь район.



Фото: Василий Голосный

Менее чем за год детский сад №324 городу удалось полностью реконструировать. Провести капитальный ремонт кровли. Обустроить спальни, медицинский и пищеблок, прачечную. Подвели все коммуникации - от водоснабжения до отопления. Провели благоустройство во дворе и вокруг детского сада.

Алла Чиркина, заведующая детским садом №324: Сегодня мы открыли свои двери для 85 воспитанников, это 3 группы. Одна группа ясли и две группы "садовых". Я думаю, это большой праздник не только для нашего коллектива, для родителей детей, но и всего микрорайона. Харьковский городской голова Геннадий Кернес, который и дал старт работе новым группам 324 детского сада, отметил, что возрождение детских садов Харькова является приоритетом в работе и его, и команды городской власти. Для этого заведения, которые когда-то закрывали, возвращают в коммунальную собственность города. Геннадий Кернес, Харьковский городской голова: Я очень рад, то что здесь восторжествовала справедливость и мы возрождаем с вами сегодня здесь ясли-сад, которые 20 лет не работали. Эти помещения занимали другие структуры. Но в конце концов, все сделано для того, чтобы здесь находились дети, чтобы был здесь второй дом. Поэтому я поздравляю вас, родители тех детей, которые пошли в первые три группы. Мощность садика больше, но дайте время и мы возродим все группы. И здесь будет, конечно, больше детского смеха, радости. Харьковский городской голова передал руководству детского сада комплект оргтехники, компьютер, многофункциональное устройство и музыкальный центр. После торжественного открытия Геннадий Кернес лично проинспектировал условия, в которых будут воспитывать детей. Спальни, раздевалки, группы и пищеблок. При осмотре городской голова отметил, что мэрия настроена сделать все, чтобы уже в этом учебном году в 324 детском саду открылась еще одна - четвертая группа для детей этого микрорайона. Если все 12 групп будут работать на полную мощность, то в этом детском саду смогут воспитываться 220 детей.