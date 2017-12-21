21.12.2017 16:15

7 тысяч детей Новобаварского района примут участие в праздничных мероприятиях

В преддверии новогодних праздников общеобразовательные школы и №92 и №127 в Новобаварском районе посетил депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко. Детям младшей школы были вручены сладкие подарки.



Фото: Василий Голосный

Александр Ткаченко отметил, что очень много было сделано за уходящий год в Новобаварском районе, более 7 000 детей посетят праздничные мероприятия в развлекательных центрах города Харькова.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Нашим дорогим деткам я всегда желаю самое главное - чтобы у них было счастливое детство! Самое главное, что бы они у нас были всегда здоровенькие, красивые, чудесные, талантливые. Я поздравляю всех с наступающим Новым годом! Желаю крепкого здоровья! Благодати в каждой семье, уюта! Всем счастья, добра, благополучия!