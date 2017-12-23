23.12.2017 16:10

В Харькове открыли новый детский сад

По проспекту Новобаварскому, 86 одноименного района открыли детский сад "Эльф". Это дошкольное заведение было основано 58 лет назад, и оно функционировало до 1995 года. Затем здесь разместилась детско-юношеская спортивная школа № 5. В этом году спортшколу реорганизовали, а в здании открыли 4 группы для 98 малышей.



Фото: Василий Голосный

Валентина, мать воспитанника детского сада № 181:



Мы хотели бы от лица всего родительского комитета выразить благодарность городскому голове, его команде за то, что он предоставил такую ​​возможность воспитывать детей, учить их и находиться здесь. Потому что этот сад настолько светлый, красочный, уютный. Насколько он радостно всех встретил - детей, родителей.



Инна, мать воспитанника детского сада № 181:



В нашем микрорайоне появился красивый детский сад - новый, комфортный, современный, мы очень счастливы. Настолько светлые группы, новые игрушки. Всё очень продуманно. С таком вкусом, с таким стилем. Мы о таком могли только мечтать, честно.



Всему этому предшествовала большая работа: проведен капитальный ремонт помещения. Заменены все окна на энергосберегающие, заменены системы водоснабжения и водоотведения. Реконструирован и оборудован всем необходимым оборудованием пищеблок, а также прачечная, в которой теперь есть современная техника. За здововьем детей будет следить опытный специалист, у которого в детском саду есть собственный кабинет со всем необходимым.



Для малышей закуплены специальная мебель, игрушки, созданы развивающие уголки. В процессе капремонта был обновлен ​​и музыкальный зал. Много работы выполнили на прилегающей территории - высажено более 300 хвойных деревьев, установлены 4 современные игровые площадки. Преобразования коснулись и фасада здания. Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил, что в детском саду удалось создать все условия для комфортного воспитания детей.



Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:



Детство - это прекрасно. И детские мечты всегда сбываются, в отличии от взрослых. Поэтому мы взрослые, должны делать всё, чтобы дети верили в свою мечту, в то, что они могут жить лучше. В то, что они могут праздновать хорошо и весело Новый год, что они могут праздновать День Святого Николая и могут быть объединены вместе, как друзья, и расти вместе, и учиться вместе, и раскрывать свои таланты. А в этом им помогут наши прекрасные воспитатели. Я вас поздравляю с возвращением легендарного помещения в лоно детских садов Харькова. А так же я хочу вам пожелать в канун Нового года и Рождества здоровья, Божьей благодати, счастья, любви и радости.



По случаю открытия групп все дети получили сладкие подарки от Геннадия Кернеса. Также мэр вместе с депутатом Харьковского облсовета Александром Ткаченко вручили коллективу сада подарочные сертификаты на музыкальный центр, компьютер и телевизор.



Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:



Прежде всего я хочу поздравить жителей микрорайона с открытием нового детского сада. Мы все этого долго ждали, и мы все знали, какая большая нехватка мест в детсадах. Ближайшие детсады были переполнены. Поэтому это очень значимое событие для данного микрорайона. Отдельные слова благодарности я хочу сказать тем людям, которые в кратчайшие сроки выполнили реконструкцию, тут ещё буквально пару месяцев назад ничего не было. И вот сейчас мы видим такой замечательный новогодний подарок для наших детей.



Детсад под номером 181, в Новобаварский районе, стал пятым учреждением дошкольного образования, которое в этом году открыли в Харькове. В 2017 году были созданы дополнительные 45 групп, в которых теперь воспитывается около 1000 детей. В следующем году, по планам мэрии, планируется открытие еще 4 детских садов - два в Московском, по одному в Новобаварском и Шевченковском районах. Это 11 групп для дошкольников. Также в 2018 году откроются еще 25 групп в 14-ти уже действующих детсадах Харькова.