В Харькове открыли современную 3D лабораторию

В Харькове открыли 3D лабораторию, состоящую из современных принтеров, сканеров и средств измерения. Все это позволяет проводить как 3D моделирования, так и воплощать его в материале. Центр высоких технологий расположился на базе НТУ «ХПИ».
«Мы сегодня открыли лабораторию 3D систем, которая включает в себя весь комплекс основных этапов разработки, производства и сертификации машиностроительной продукции. Здесь задействовано оборудование лучших мировых образцов.» - рассказывает Евгений Сокол, ректор НТУ «ХПИ».
С помощью новейшего оборудования не только специалисты по машиностроению, но и студенты смогут сканировать и воспроизводить модели инженерных изделий. Приборы с точностью воспроизводят подробную копию. Оборудование может сканировать как мягкие предметы, так и стекло, пластик, гипс, и даже дерево. Спектр материалов, которые можно использовать при разработке, позволяет специалистам не только создавать детали и изделия, а и современно подходить к воплощению идей. Это поможет ученикам закрепить конструкторские знания на практике, и способствовать в дальнейшем трудоустройстве.
«Выпускник, придя на промышленное предприятие, должен уметь эффективно использовать те теоретические знания, которые он получил, и это невозможно без современного оборудования. На оборудовании лаборатории мы сможем готовить специалистов высшей квалификации - кандидатов и докторов наук.» - рассказал Евгений Сокол, ректор НТУ «ХПИ».
Студенты начнут использовать приборы уже со 2-го учебного семестра.
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