23.01.2018 21:00

В школах Новобаварского района открыли современные спортивные залы и тир

23 января 2018 года - знаковая дата для школы под номером 153, что в Новобаварском районе Харькова. Здесь после реконструкции и капитального ремонта открылся современный спортивный зал. В учебном заведении уверены, что уже с сегодняшнего дня это помещение станет настоящим центром физического развития и здорового образа жизни для 905 учеников школы.



Фото: Василий Голосный

Юлия Ницевич преподаватель физичнои культуры:

Я 33 года назад сюда пришла работать студенткой и я испытывала гордость за эту школу, потому что таких школ было ещё мало в городе. Но ожидать такого ремонта нам, честно говоря, и не снилось. Мы настолько рады и спасибо всем, кто помог нам это всё осуществить. Огромное спасибо Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу за то, что предоставляет такую ​​возможность нашим детям укреплять здоровье, эстетичность и порядок в своей душе, а мы, учителя, будем стремиться к тому, чтобы им это прививать.

Татьяна Цыбульник, глава администрации Новобаварского района:

Очень знаменательно, что в этом году школе исполняется 33 года. Это как её второе рождение. Ведь именно за несколько последних лет здесь поменяно более 300 окон, утеплён фасад, открыт современный стадион. А вот сегодня ещё одно замечательное событие не только для школы, но и для района. Мы открыли современный, уютный, комфортный, соответствующий всем требованиям спортзал. Дети очень этого ждали.

Юрий Медведев, депутат Харьковского городского совета:

Это работа по программе Харьковского городского головы по ремонту и благоустройству залов, стадионов, спортивных площадок для нашего подрастающего поколения. Наши дети должны расти здоровыми, крепкими, весёлыми и для этого мы создаём им вот эти прекрасные условия. От всей души хочется поздравить ребят с таким прекрасным, шикарным, отремонтированным спортивным залом.

К восстановлению спортивного зала подошли основательно. Стены были оштукатурены спецпокрытием, отремонтирован потолок, установлены новые металлопластиковые окна, обновили покрытие пола, реконструирована система освещения. Отремонтирована тренерская комната, раздевалки для мальчиков и девочек, восстановлены душевые, которые оснастили современной сантехникой. Одним словом, для детей здесь созданы сверхсовременные условия для занятий спортом.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Надо отметить то, как городские власти относятся к нашим дошкольным и школьным учреждениям. У нашего мэра Геннадия Кернеса это всегда в приоритете, потому что дети наши учатся здесь, а это наше будущее, будущее Харькова. И кому, как не нам, это понимать. Поэтому всё внимание нашим маленьким ребятишкам, всё внимание учителям и преподавателям, которые их воспитывают. И безусловно всё внимание структуре образования.

Завершился праздник открытия современной спортзалы в школе №153 масштабным спортивным флешмобом в котором приняли участие юные спортсмены и творческие коллективы. И тех и других в учебном заведении предостаточно, как и наград на городских и всеукраинских соревнованиях.

Также состоялось открытие после ремонта спортзала в школе № 162.

После торжественного перерезания ленты прошел парад спортсменов-победителей, учеников учебного заведения - юных футболистов, волейболистов, гандболистов, борцов и гимнастов. Также сегодня в школе был открыт первый в районе интерактивный тир. Теперь в нем ребят на уроках "Защиты Отечества" будут обучать стрелковому делу.