01.03.2018 17:55

По улице Ак. Богомольца в Харькове открыли борцовский филиал ДЮСШ №5

Первая тренировка в одном из филиалов реорганизованной детской спортвно-юношеской школы №5 Новобаварского района. Просторные, светлые и, главное, теплые залы с современным покрытием, - теперь это все для юных спортсменов и их тренеров.



По улице Ак. Богомольца в Харькове открыли борцовский филиал ДЮСШ №5



Владислав Шульга, тренер:

Здесь поток детей очень хороший, школа совсем рядом. Плюс к этому и дети, первоклашки, хорошо очень ходят. Условия здесь самые комфортные.

Комфортные условия для воспитанников были созданы и в других филиалах ДЮСШ №5. Они начали работать уже в прошлом году. Их открыли к новому учебному году. Первая - расположилась в сквере Фариса Сафарова.

Татьяна Цибульник, глава администрации Новобаварского района: Там футбольное отделение у нас. Обустроены душевые, раздевалки, капитально отремонтировано само помещение. Там обустроено поле с искусственным покрытием. Второе отделение на Баварии, ближе к кругу троллейбуса. Там у нас небыло вообще филиала. И там борцовское отделение. У нас востребованы именно больше борцовские секции. Причём с удовольствием занимаются и мальчики и девочки. А это третий филиал для борцов. Здесь у нас три зала. Обустроены так же раздевалки, туалеты, душевые. Созданы все комфортные условия для детей.

Микрорайон завода Шевченко получил новое лицо, говорит депутат Харьковского облсовета Александр Ткаченко. Капитально отремонтированные дороги, места отдыха, современные школы и стадионы с современными спортивными залами в них. Результат работы очевиден.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Такие проекты говорят о том, что есть команда, которая работает. А во главе её стоит наш городской мэр Геннадий Кернес. И самое главное - та оценка, которую мы сейчас слышим от жителей района. Это и есть то, ради чего мы работаем.