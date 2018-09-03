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03.09.2018  15:14   

В школах Холодногорского и Новобаварского района прозвучал первый звонок

На школьном дворе гимназии № 152, в Холодногорском районе, разнообразие белых бантов и элегантных бабочек. Сегодня в учебном заведении начался новый учебный год.


В школах Холодногорского и Новобаварского района прозвучал первый звонок
Первый раз услышали первый звонок и сели за парты здесь 150 первоклассников. Это целых 5 классов малышей.
 
Станислав, отец первоклассницы
 
Мы уже не перый раз идём в школу. Сын уже учится в 5 классе. Поэтому для нас это мероприятие достаточно привычное и мы уже знаем, как что происходит. Очень интересно наблюдать за новенькими родителями, которые ведут впервые деток. Ну, всем видно, как всё нравится, всем интересно, ведь это праздник - День знаний!
 
А в школе № 28, в Новобаварский районе, школьный звонок впервые прозвучал для двух классов первоклассников.
 
Мейсон, первоклассник:
 
Я встал утром, почистил зубы и собрался в школу. Мне про школу рассказывали, что там надо учиться.
 
Сегодняшний день это праздник для всех: для тех, кто учится и тех, кто учит. Для педагогов это новый этап в работе, радость от встречи со своими воспитанниками. А для школьников это этап новых открытий и общения с друзьями, говорит депутат Харьковского облсовета Александр Ткаченко.
 
Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:
 
Я уверен, что наши ребята станут образованными людьми, патриотами родного края, они будут прославлять не только наш любимый Харьков, но и всю нашу Украину.  Поэтому поздравляю всех с таким прекрасным днём - Днём знаний. Всех наших учеников города Харькова. И хочу пожелать всем хорошего настроения, здоровья, мира, добра. Родителям и учителям - профессиональных успехов, мудрости, терпения. А всем нашим школьникам - хороших оценок и интересных событий в уже наступившем новом учебном году! 

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Тэги:  первый звонок, школа, харьков, ткаченко
 
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