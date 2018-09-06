06.09.2018 12:10

В детском садике №29 открыли дополнительную группу и современный стадион для малышей

В детском саду под номером 29 Холодногорского района появился современный спортивный стадион, оснащенный полем с искусственным покрытием, отдельными зонами для отдыха с игровыми элементами, и зоной с гимнастическим принадлежностями.



Фото: Василий Голосный

Также в детском саду открыли новую группу. Ее будут посещать 25 мальчиков и девочек. В профильном Департаменте говорят, что теперь вопрос с очередями в детсады микрорайона Сортировка исчерпан полностью. Мест отныне хватает. И для детей созданы все условия как для досуга, воспитания, так и для отдыха.

Артем, отец воспитанника детсада:

Очень рад за детей. Наш ребёнок с удовольствием идёт в группу, идёт в детсад. Ему это нравится, ему весело здесь учиться. Только положительные эмоции. Видна забота властей о наших детях, о нашем будущем.

Елена, мать двоих воспитанников детсада:

Создали достаточно комфортные условия для наших деток, для их гармоничного развития. И с каждым днём всё лучше и лучше становится наш садик. Он начинает жить полной жизнью и это не может не радовать. Спасибо большое всем тем, кто поддерживает нас в этом, благодарны, ценим.

Поддержка будет и в дальнейшем, говорит депутат Харьковского облсовета Александр Ткаченко, ибо создание комфортных условий для детей - одна из приоритетных задач городской власти и депутатского корпуса.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Мы в течении каждого года стараемся улучшить материально-техническую базу. Мы очень много строим по городу стадионов и не только в детских садах, но и школах. Работает программа нашего городского головы по обеспечению стадионами учреждений образования. И это родители замечают. А для нас их поддержка и признание, тех работ, которые мы проводим, очень важна. И она нас мотивирует, даёт нам силы и мы с удвоенной энергией будем продолжать и дальше улучшать условия для наших детей.