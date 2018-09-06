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06.09.2018  12:10   

В детском садике №29 открыли дополнительную группу и современный стадион для малышей

В детском саду под номером 29 Холодногорского района появился современный спортивный стадион, оснащенный полем с искусственным покрытием, отдельными зонами для отдыха с игровыми элементами, и зоной с гимнастическим принадлежностями.


Фото: Василий Голосный
Также в детском саду открыли новую группу. Ее будут посещать 25 мальчиков и девочек. В профильном Департаменте говорят, что теперь вопрос с очередями в детсады микрорайона Сортировка исчерпан полностью. Мест отныне хватает. И для детей созданы все условия как для досуга, воспитания, так и для отдыха.
 
Артем, отец воспитанника детсада:
 
Очень рад за детей. Наш ребёнок с удовольствием идёт в группу, идёт в детсад. Ему это нравится, ему весело здесь учиться. Только положительные эмоции. Видна забота властей о наших детях, о нашем будущем. 
 
Елена, мать двоих воспитанников детсада:
 
Создали достаточно комфортные условия для наших деток, для их гармоничного развития. И с каждым днём всё лучше и лучше становится наш садик. Он начинает жить полной жизнью и это не может не радовать.  Спасибо большое всем тем, кто поддерживает нас в этом, благодарны, ценим.
 
Поддержка будет и в дальнейшем, говорит депутат Харьковского облсовета Александр Ткаченко, ибо создание комфортных условий для детей - одна из приоритетных задач городской власти и депутатского корпуса.
 
Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:
 
Мы в течении каждого года стараемся улучшить материально-техническую базу. Мы очень много строим по городу стадионов и не только в детских садах, но и школах. Работает программа нашего городского головы по обеспечению стадионами учреждений образования. И это родители замечают. А для нас их поддержка и признание, тех работ, которые мы проводим, очень важна. И она нас мотивирует, даёт нам силы и мы с удвоенной энергией будем продолжать и дальше улучшать условия для наших детей. 

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Тэги:  детский сад, группа, харьков, стадион, дети, ткаченко, сортировка
 
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