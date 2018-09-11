11.09.2018 18:05

В гимназии № 152 открыли современный кабинет физики

Десятиклассники гимназии № 152 Холодногорского района провели открытое заседание клуба юных физиков.



Фото: Василий Голосный

Так в учебном заведении решили открыть современный кабинет по изучению этой науки. Он выполнен в светлых тонах, присутствуют все необходимые приборы. Все наглядно и понятно. Но, рассказывают педагоги гимназии, так было не всегда.

Алла Руда, учитель физики:

Во-первых, оборудования было очень мало, и то, что оно устарело - это одна проблема, а то, что его не было - это другая. Выходили из ситуации таким образом - брали батарейки, изготавливали соеденительные проводники, брали клеммы. Что-то делали, чтобы хоть как-то изучить программный материал, но это было не всегда возможно. На некоторые темы оборудования у нас не было. Оптика вообще была проблемой.

Теперь, радуется, и в первую очередь, за своих учеников, Алла Руда, все эти проблемы в прошлом. Есть современные приборы для изучения оптических явлений и свойств тела, электрического и магнитного полей, а также измерительные инструменты и цифровая лаборатория. Школьники говорят, теперь изучать предмет будут с большим удовольствием.

Артем, школьник:

У нас появились новые возможности при измерении величин, при построении графиков и, в принципе, изучение физики стало намного интересней, чем было раньше.

Полина, школьница:

Конечно, мы и до этого хорошо учились, но эти приборы нам помогут намного лучше изучить физику, они намного проще чем старые приборы. Они проще в использовании, так как они компактнее. Старые были очень большие и мне было сложнее с ними всё понимать, чем с новыми.

Создание для детей комфортных условий обучения - это инвестиции в завтрашний день, говорит депутат Харьковского облсовета Александр Ткаченко. Именно они, эти дети, получившие знания в таких современных кабинетах, как этот, в будущем будут прославлять не только наш город, но и страну.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Как в школах, так и детских садах в нашем городе Харькове постоянно идёт развитие материально-технической базы. Это и современные кабинеты, и спортивные залы. В год у нас строится от 15 до 20 стадионов. Безусловно, мы и дальше будем продолжать эту работу. Что касается сегодняшнего открытия такого светлого, нового, современного кабинета физики - это огромное подспорье, огромный стимул для ребят, которые хотят углублённо заниматься этим предметом. И я думаю, что вот такое оборудование, которое мы здесь видим, оно обязательно поможет ребятам и ЗНО сдать, и подготовиться к олимпиадам, не только всеукраинским, но и тем, которые будут проходит за пределами нашей страны.