30.10.2018 16:05

В Харькове показали на примере садика и школы, сколько экономит энергоэффективность

Пресс-тур для журналистов из Харьковской, Сумской и Полтавской областей «Путь к энергоэффективности. Успешные истории» прошел сегодня, 30 октября, в Новобаварском районе города Харькова. Гостям показали учреждения образования, которые были модернизированы по программе энергоэффетивности, финансируемой Немецкой федеральной компанией международного сотрудничества (GIZ).



Фото: Василий Голосный

Одним из таких объектов стали ясли-сад №6 на ул. Академика Богомольца, 15. Как рассказала заместитель председателя Администрации Новобаварского района Елена Жученко, сначала в детском саду заменили 18 дверей и 186 окон, отремонтировали откосы, а после этого утеплили снаружи здание бассейна, заменили трубы водоотведения, водо- и теплоснабжения, электропроводку и установили на крыше 15 солнечных коллекторов. С их помощью осуществляется подогрев воды для бассейна и душа. Все работы были закончены в августе 2018 года.

Также гостям показали Харьковскую общеобразовательную школу №153 (ул. Николая Бажана, 4), которая прошла термодернизацию в рамках сотрудничества с GIZ. Там были заменены все окна, здание утеплено панелями из оцинкованного металла с полимерным покрытием, утеплены цокольный и подвальный этажи, проведена гидроизоляция фундамента. По оценкам специалистов, такие мероприятия снижают затраты на отопление на 50-60%.

Как сообщила Елена Жученко, действительно, в прошлом отопительном сезоне на отопление школы было использовано на 80 гигакалорий меньше, чем до того. В пересчете на действующие тарифы экономия составила 127 тыс. грн.

«В Новобаварском районе в течение последних двух лет проводится целенаправленная работа по повышению энергоэффективности бюджетных зданий и учреждений. Благодаря поддержке горсовета, в учреждениях образования было заменено 85% окон, или около 2 тысяч единиц. Остается заменить 280 окон в технических помещениях. На сегодня у нас утеплены восемь объектов, еще пять находятся в процессе. Мы уже видим положительные результаты этой работы, поэтому будем заниматься ею и дальше», - отметила Елена Жученко.