07.11.2018 22:25

Игорь Терехов: В следующем году мы продолжим работу по обновлению техники в наших школах

Первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов сегодня, 7 ноября, провел встречу с родителями учащихся учебных учреждений Новобаварского района.



Фото: Василий Голосный

Встреча прошла в Харьковской общеобразовательной школе №153. В ней также приняли участие председатель Администрации Новобаварского района Татьяна Цибульник, депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, руководство Городского родительского комитета и родители учащихся.



Наибольшее количество просьб родителей касались строительства новых школьных стадионов и установки спортивных площадок в детских садах. На некоторые из них первый вице-мэр дал положительный ответ, пообещав провести реконструкцию в следующем году, остальные будут рассмотрены по мере приоритетности. Игорь Терехов также акцентировал внимание присутствующих на том, что важно не просто построить новый стадион, но и суметь общими усилиями города, родителей и детей его сохранить.



«Огромное внимание родители уделяют здоровью детей, и это очень хорошо. В следующем году при формировании бюджета мы будем закладывать средства для того, чтобы в районах Харькова, в школах и детских садах появлялись новые стадионы и детские площадки. Кроме того, сегодня родителей интересует и обновление компьютерных классов. Мы тоже будем уделять этому внимание. В этом году город обновил много компьютерных классов, и в следующем году мы продолжим работу по обновлению техники в наших школах», - отметил Игорь Терехов.



В ходе встречи родители подняли проблему нехватки детских садов в районе. Первый вице-мэр отметил, что это также одно из приоритетных направлений работы городской власти, и уже в следующем году в Новобаварском районе появится новый детский сад, а также будут открыты новые группы для дошкольников.



Также родителями была озвучена серия просьб относительно реконструкции внутриквартальных дорог и освещения. По словам Игоря Терехова, особое внимание будет уделено реконструкции тротуаров и освещения возле учебных учреждений.



«Мы понимаем, что безопасность детей очень важна, поэтому город будет продолжать устанавливать освещение на пешеходных переходах возле школ, ограничивать там скорость автомобилей, размещая ограничительные знаки и «лежачих полицейских», - подчеркнул Игорь Терехов.