Главная Фото Образование В Новобаварском районе открыли новый школьный стадион
08.11.2018  21:50   

В Новобаварском районе открыли новый школьный стадион

Для школьников 127-й школы, а также для жителей микрорайона теперь доступны современные площадки для игры в мини-футбол, многофункциональная игровая площадка, волейбольная и баскетбольная площадки, беговые дорожки, полоса препятствий. Сегодня в учебном заведении открыли стадион.


Фото: Василий Голосный

Это уже второй современный школьный стадион, который открыли в этом году в Новобаварский районе. И восьмой за годы действия программы Харьковского городского головы Геннадия Кернеса по реконструкции школьных стадионов.
   
«Вы знаете, как мы относимся к спорту, и как мы действительно ценим и хотим сделать, чтобы наша нация и наша Украина всегда были здоровые и счастливые. И без таких стадионов, и без таких работ, которые проводятся в нашем городе Харькове, направленных на развитие физической культуры, этого не добиться! Дай Бог всем крепкого здоровья. Мы все с вами знаем, что в здоровом теле - здоровый дух! Уверен, что вы будете здоровые, будете счастливые и будете успешные и умные» - подчеркнул Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.

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Тэги:  стадион, школа, харьков, ткаченко, новобаварский
 
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