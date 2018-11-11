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11.11.2018  17:50   

В Харькове прошел фестиваль науки «Science is FUN!»

По случаю празднование Всемирного Дня Науки 11 ноября в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» состоялся фестиваль науки «Science is FUN!» и День открытых дверей.


Фото: Василий Голосный

На фестивале науки «Science is FUN!» работали зоны, показывающие разные направления деятельности университета:

- Зона робототехники и инжиниринга

- Лабораторно-экспериментальная зона

- Зона мастер-классов

- Лекторий: мотивационные и научно-познавательные лекции

Также посетители могли послушать выступления рок-групп, отдохнуть с игровыми ретроконсолямы от Software and Computer Museum.

Представители приемной комиссии рассказали абитуриентам и их родителям, как избежать ошибок при поступлении в вуз, об особенностях вступительной кампании 2019, посетители могли пообщаться с ректором, представителями институтов, факультетов и кафедр вуза. И пройти экспресс-тестирование ВНО.

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Тэги:  фестиваль науки, хни, харьков, science is fun, день открытых дверей
 
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