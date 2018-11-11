В Харькове прошел фестиваль науки «Science is FUN!»

По случаю празднование Всемирного Дня Науки 11 ноября в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» состоялся фестиваль науки «Science is FUN!» и День открытых дверей.
На фестивале науки «Science is FUN!» работали зоны, показывающие разные направления деятельности университета:
- Зона робототехники и инжиниринга
- Лабораторно-экспериментальная зона
- Зона мастер-классов
- Лекторий: мотивационные и научно-познавательные лекции
Также посетители могли послушать выступления рок-групп, отдохнуть с игровыми ретроконсолямы от Software and Computer Museum.
Представители приемной комиссии рассказали абитуриентам и их родителям, как избежать ошибок при поступлении в вуз, об особенностях вступительной кампании 2019, посетители могли пообщаться с ректором, представителями институтов, факультетов и кафедр вуза. И пройти экспресс-тестирование ВНО.
Звезды склоняют к тому, чтобы забыть о шаблонах и рамках, творчески подходя к любому вопросу. Благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.
Туман и пасмурная погода продлится все выходные. Усилившийся ветер разгонит тучи к вечеру воскресенья. Существенных осадков не ожидается.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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