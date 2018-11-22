22.11.2018 17:45
В Харьковской ДЮСШ №6 открыли новый спортивный стадион
В Харьковский ДЮСШ № 6 в рамках программы городского головы Геннадия Кернеса открыли новый современный стадион.
Фото: Василий Голосный
Теперь у воспитанников этой школы появились футбольное поле, баскетбольная, волейбольная и тренажерная площадки, и беговая дорожка. Кроме того, во дворе учебного заведения установили столы для армрестлинга и тенниса.
«Очень нравится, мы очень ждали открытия этих стадионов и площадок, потому что детям, действительно, негде было заниматься. Большое спасибо Геннадию Адольфовичу за то, что он поддерживает спорт, все-таки спорт - это важно для детей, для растущего поколения» - делится впечатлениями Виктория, мама ученицы Харьковской ДЮСШ № 6.
Кроме стадиона, в ДЮСШ отремонтировали фасад здания и входную группу. Также обновили залы для бокса, гимнастики и борьбы. Теперь воспитанники этого учебного заведения смогут тренироваться в комфортных условиях.
«Это, наверное, один из лучших залов, которые я видел. После реставрации мне очень нравится и приятно тренироваться, и атмосфера способствует» - рассказывает Никита Родионов, выпускник Харьковской ДЮСШ № 6.
Директор спортивной школы Александр Садык отметил, что реконструкцию провели довольно быстро. Дети и родители уже отметили качественную и плодотворную работу, которая была проведена в рамках программы городского головы Геннадия Кернеса.
«Детям очень нравится, очень много родителей подходят к нам, чтобы мы передали слова благодарности нашему городскому голове за такой прекрасный подарок. Теперь мы можем заниматься своей основной деятельностью - подготовкой детей, привлечением их к занятиям спортом» - сообщил Александр Садык, директор Харьковской ДЮСШ № 6.