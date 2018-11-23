23.11.2018 15:45

В самом большом детском саду Новобаварского района открыли современную спортивную площадку и бассейн

В детском саду № 18 Новобаварского района после проведенной масштабной реконструкции открыли современную спортивную площадку. Отныне в полном распоряжении малышей есть футбольное поле с искусственным покрытием и игровая зона.



Фото: Василий Голосный

Еще одним подарком для малышей, кроме сертификата на приобретение мебели, мультимедийного оборудования и набора полотенец, стал полностью отреконструированный бассейн, который не работал долгие годы.

Анна Кузнецова, депутат Харьковского областного совета:

Мне хочется, чтобы вот эта детвора, с яркими глазами, счастливыми улыбками, подарила нам спортивные успехи. Чтобы мы делали всё, чтобы дети росли здоровыми, счастливыми и добивались своих поставленных целей. С праздником вас!

Ирина, мать воспитанницы детского сада:

Я хочу передать слова благодарности Геннадию Кернесу, его команде. Он у нас просто умничка. Спасибо Вам огромное за заботу о наших детях! Мы очень рады, всё просто превосходно! Мы вас любим, обожаем и ценим! Мы теперь можем прийти сюда в любое время отдохнуть. Каникулы, не каникулы, лето или зима, для детей всё сделано превосходно!

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Все, что касается улучшения материально-технической базы, все, что касается вот таких стадионов, бассейнов в наших школьных и дошкольных учреждениях - это те особые дела, которыми мы можем гордиться. И в приоритете это потому, что все это делается для наших детей. Но самое главное, когда мы говорим, что дети -это наше будущее, мы стараемся подкреплять вот такими делами, которые вы все сегодня видите. Я поздравляю всех новобаварцев, я поздравляю наших маленьких детей с праздником вас! Спасибо!