25.02.2019 12:55

В Харькове решили помочь старшеклассникам определиться с будущим

В Новобаварском районе Харькова организовали «Speaking club» - пространство для неформального общения детей, учителей, родителей и представителей высших учебных заведений города.



Фото: Василий Голосный

В Новобаварский районе решили основать новую добрую традицию - проводить встречи со специалистами, которые помогут определиться выпускникам с их будущим по окончании учебного заведения.

«Такое неформальное общение дает нам более полное понимание и ответы на все наши вопросы непосредственно от заведений. Как по мне, это очень важно потому, что это наше будущее, наша судьба. И от нашего выбора сейчас зависит наше будущее потом» - рассказывает Вика, старшеклассница.

«Я считаю, что выбирать нужно уже в 9-ом, 10-м классе, потому что в 11-ом классе ты должен настроиться на ЗНО, так как оно у нас с каждым годом сложнее и сложнее становится. Представители ВУЗов, когда они приходят в школы, либо когда ты приходишь на день открытых дверей, они предоставляют тебе всю информацию, показывают все, что ты можешь узнать, чему ты там можешь научиться» - рассказывает Екатерина, старшеклассница.

Депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, который также был одним из участников встречи, поделился своим секретом успешного человека. Он уверен, что это, прежде всего, целеустремленность, умение учиться чему-то новому всю свою жизнь. Это желание получать знания и стремиться ставить перед собой высокие цели и всегда достигать их, несмотря ни на что.

«Я всегда говорю - пока они молоды, это и есть их самый главный козырь. Всё зависит, как в шахматах, от того хода, который они сделают первыми. Поэтому наша задача, взрослых, раскрыть те возможности, показать им, поделиться своим жизненным опытом. И сделать всё, чтобы они обогатились той информацией, которая пригодится им по окончании школы и которая пригодится им при выборе той или иной профессии или того или иного ВУЗа» - сообщил Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета.