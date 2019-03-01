01.03.2019 20:37

Харьковская школа отметила 145-летний юбилей

Школа № 67 Холодногорского района отмечает свой 145-летний юбилей. Учебное заведение имеет хорошие традиции и более 100 школьных династий.



Фото: Василий Голосный

В этой школе своя, особая, домашняя атмосфера. Из ее стен выпустилось несколько поколений харьковчан.

Сегодня одно из старейших учебных заведений Холодногорского района и Харькова, школа под номером 67, отпраздновала свой 145-летний юбилей. За эти годы школу несколько раз переименовали и перепрофилировали - сначала это было 33 городское начальное училище, затем земская школа, фабрично-заводская семилетка, третья железнодорожная школа и уже после среднеобщая 67-я.

В числе приглашенных на юбилей и большое семейство Топчий-Федоровых-Диких. В школе учились и познакомились старейшины рода Топчий. Позже сюда пришли «грызть гранит науки» их дети, а сейчас здесь учатся их внуки и правнуки.

«Это действительно дом, второй дом на протяжении многих лет, просто несколько поколений училось в этой школе - мы её очень любим, мы её ценим. Мы всячески содействуем тому, чтобы она развивалась» - рассказывает Виктория Федорова, выпускница 2001 года.

А в самой лучшей школе - лучшие учителя и школьники. Все они стали участниками яркой программы, которую подготовили к юбилею. Были в этот праздничный день и теплые пожелания от коллег из соседних районов.

«Разрешите мне от имени Харьковского городского головы Кернеса Геннадия Адольфовича поздравить вас с этим юбилеем. Я желаю вам, чтобы каждое утро в вашей школе начиналось с добрых приветствий, весёлых улыбок, замечательных, интересных уроков и звонких перемен. Я желаю вам всем крепкого здоровья и благополучия. У вас замечательная школа, у вас замечательный коллектив, дети и родители. Желаю развития, процветания и побед нашим детям!» - поздравила юбиляров Татьяна Цыбульник, глава администрации Новобаварского района.

К 145-летнему юбилею коллектив школы получил подарки. Именно то, что и хотели, чтобы концерты и творческая жизнь заведения была еще более яркой и живой.

Поддержка учебных заведений, создание всех условий для комфортного обучения и воспитания будет продолжено и в дальнейшем, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко:

«Мы должны с вами в 67-й школе продолжать эти славные традиции. Я хочу поздравить всю вашу школу, весь ваш коллектив. Я хочу поздравить и поприветствовать всех и пожелать, чтобы в этих стенах продолжали воспитываться и выпускаться вот такие прекрасные специалисты, которые будут прославлять не только наш город Харьков, но и всю нашу страну. С праздником вас!»