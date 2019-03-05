05.03.2019 12:50

Детский театр школы №127 открыл свой 19 театральный сезон

Театр уже давно стал визитной карточкой не только своей 127 школы, но и всего Новобаварского района. В этом году детский школьный театр открыл 19 сезон.



Фото: Василий Голосный

- Терпеть не могу писать! Все пальцы в чернилах.

- Вы совершенно правы ваше величество, это весьма неприятное занятие.

Для восьмиклассницы Сони это уже не первая главная роль в постановках школьного театра. На этот раз она играет избалованную и капризную принцессу из произведения Самуила Маршака "12 месяцев". В прошлом году девушка была утонченной Ассоль, которая ждала своего Грея под алыми парусами. Играть в театре - уже ее неотъемлемая часть жизни, делится школьница.

Соня школьница, участница театра:

Очень нравится выступать. Всегда какая-то своя атмосфера, очень уютно, учителя добрые, которые всегда что-то подскажут. Если чего-то нет, то добавят. Очень классно. А вот эта атмосфера, когда полный зал и на вас все смотрят - это вообще, незабываемо.

Дети начинают учиться искусству игры еще с первого класса. В спектакле принимают участие 80 юных актеров, из 345 детей, которые здесь учатся. То есть каждый четвертый школьник задействован в творческой жизни учебного заведения. И это очень хорошо, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко, который постоянно посещает премьерные показы детского театра.

Александр Ткаченко депутат Харьковского областного совета:

Мы, со своей стороны, как гости, всегда стараемся прийти не с пустыми руками. И сегодня мы подарили оборудование, которое поможет выступать ещё ярче и ещё больше радовать и нас, и своих родителей. Мне очень нравится, что наш город Харьков, в лице нашего мэра делает всё для того, чтобы наши дети развивались всестронне. Поэтому очень приятно было посетить это мероприятие. Получил массу положительных эмоций.