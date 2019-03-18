18.03.2019 13:40

Юные миротворцы Харькова встретились с ветеранами миротворческих миссий ООН

В школе № 28 Новобаварского района состоялась встреча лидеров ученического самоуправления, юных миротворцев Первой столицы с ветеранами миротворческих миссий ООН.



Фото: Василий Голосный

Среди почетных гостей Карел Чернох - президент чешского отделения Международной ассоциации миротворцев «Солдаты мира». Он в 1992 году участвовал в миссии в Ираке. Говорит: тот, кто видел своими глазами, что такое война, будет делать все, чтобы ее не было на нашей планете.

Карел Чернох президент чешского отделения Международной ассоциации миротворцев «Солдаты мира» (г. Брно, Чехия):

Война убивает всех. Нет никого, кто выигрывает в войне - одна или вторая сторона. Все теряют своих друзей, свои семьи, своих детей, сыновей, дочерей. Мир «very fregile», очень хрупок, и надо маленьких ребят учить, что мир - это спокойная жизнь, спокойное развитие.

Миротворец очень высоко оценил развитие движения юных миротворцев как в районе, так и в городе в целом.

Начиналось все 8 лет назад, рассказывает координатор международных программ, участник миротворческих миссий, харьковчанин Сергей Самойлов. Сначала это были походы в учебные заведения, где ветераны рассказывали о своем вкладе в развитие мира. Впоследствии в Харькове заработали две программы.

Сергей Самойлов, координатор Международных программ «Школа мира» и «Юный миротворец»:

Сейчас у нас в проектах «Школа мира» принимает участие 136 школ. Каждый год выдаются сертификаты тем, кто выполнил планы. Вот в 2018 году было выдано 26 сертификатов «Школа мира». В Харькове существует 56 отрядов юных миротворцев, в каждой по 15-20 человек.

Дети города Харькова - прогрессивные, они имеют множество идей и вдохновения для их реализации, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко. Миротворческое движение юных харьковчан зародился в Новобаварском районе. И очень хорошо, что сегодня в ряды юных миротворцев присоединяется большое количество школьников из других районов города.

Александр Ткаченко, депутат Харьковского областного совета:

Переоценить значение мира невозможно. Мир - это, наверное, самое главное, что есть у нас на Земле. Это важнейшая ценность и приоритет в жизни каждого человека. Мир важен не только для каждого человека, но и для всего государства в целом он необходим. Помимо того, что наши ребята занимаются миротворческой деятельностью, они ещё помогают нашим ветеранам, людям преклонного возраста, следят и сохраняют культурное наследие нашей Слобожанщины. Я желаю им успехов в таких начинаниях, таких добрых делах. А всем нам мира и добра!