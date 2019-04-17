17.04.2019 21:05

В школе №126 Холодногорского района потушили пожар, нашли взрывчатку и задержали нарушителя

Чрезвычайная ситуация сегодня возникла в 126 школе Холодногорского района. Там была обнаружена находка, которая стала причиной немедленной эвакуации.



Фото: Василий Голосный

Ученикам начальных классов школы №126 Холодногорского района приступить к путешествию странами мира сегодня на одном из последних уроков так и не удалось. Учебный процесс заведения прервался сообщением о том, что в коридоре на первом этаже был обнаружен подозрительный пакет. Уборщица, заметившая находку, сообщила директору. Было принято решение о немедленной эвакуации всех детей на школьный двор и вызове специалистов ГСЧС.



В школу приехали все службы - спасатели, взрывотехники и кинологи. Опасную находку проверяет 4 летняя овчарка по кличке Шериф.



«Находку собака обозначает спокойной «укладкой» или «усадкой», не касаясь, не лая. Просто села или легла, и всё. Собака дрессируется, проходит специальный отбор, длительное обучение для того, чтобы все у нее происходило так, как вы сейчас это видели. Ну это, слава Богу, муляж. Здесь просто обычные батарейки, телефон и всё» - рассказывает Александр Балим, старший инспектор-кинолог по поиску взрывчатых веществ и оружия.



Этот учебный муляж сегодня использовали службы в рамках проведения учений для учеников школы №126. Главное, отмечают спасатели, что все хорошо сработали, начиная с процесса эвакуации.



После завершения учений пожарные показали детям, как они гасят возгорание, работают на спецоборудовании, которое используется для резки металла. Также свое мастерство продемонстрировали кинологи и их хвостатые питомцы. Собаки искали потерянные предметы, наркотики, взрывчатку и задерживали нарушителей закона.



Впечатлений и удовольствий от увиденного было достаточно, рассказывают ученики школы. Каждый вынес свой урок.



«Такие учения важны, чтобы избежать пожара в школе» - рассказывает пятиклассница Екатерина.



«Мне сегодня больше понравилось выступление 6-ой спасательной бригады. Они показали как они решают проблемы, как тушат пожар в частности» - делится впечатлениями десятиклассник Александр.





Недооценить важность таких учений невозможно, говорит депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко. Все сегодня отработали по максимуму.



«Такие мероприятия, как сегодня, организовываются, прежде всего, для того, чтобы показать, что нужно делать в той или иной ситуации, в которой человек может оказаться. Я желаю, чтобы никого никогда это не коснулось, но, тем не менее, мы должны быть готовы и себе помочь, и ближнему в той или иной чрезвычайной ситуации. Поэтому такие учения очень полезны, они необходимы и нашим детям, и нашему обществу в целом. Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех спасателей с профессиональным праздником. Сказать им от всех нас слова благодарности за то, что они готовы рисковать собственной жизнью ради наших жизней. Пусть они всегда знают, что мы ценим и знаем, что это герои не только нашего города, но и всей нашей страны» - сообщил депутат Харьковского областного совета Александр Ткаченко.