24.05.2019 13:58

Игорь Терехов: Желаю, чтобы вы всегда могли гордиться своим городом

В этом году 11-й класс окончат более 6 тысяч учащихся, более 10 тысяч – 9-й класс.



Фото: Василий Голосный

Сегодня первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, директор Департамента образования Ольга Деменко, народный депутат Украины Валерий Писаренко, депутаты городского совета поздравили с завершением учебного года учащихся лицея №89.

Игорь Терехов передал поздравления от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и поблагодарил учителей и родителей, детям пожелал хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, а выпускникам - удачного поступления в высшие учебные учреждения.

«Огромные слова благодарности учителям за знания, которые вы даете нашим детям. Мы понимаем, как вам нелегко найти подход к каждому ребенку. Спасибо родителям! Вы заботитесь о детях, их развитии, отдыхе и здоровье. Мои самые добрые пожелания выпускникам. Сегодня для вас звучит последний звонок. Это старт осознанной взрослой жизни. Уверен, что каждый из вас сделал выбор, куда поступить. Желаю, чтобы у вас все получилось, все в жизни складывалось и вы всегда могли гордиться своим городом. Ведь мы - харьковчане, а это звучит гордо», - сказал Игорь Терехов.

Первый вице-мэр передал лицею сертификат на установку новой детской игровой площадки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. А народный депутат Валерий Писаренко - сертификат на приобретение кондиционера в актовый зал.

Выпускники станцевали прощальный школьный вальс, для школьников прозвучал последний звонок.

После праздника Игорь Терехов сообщил, что летом в школах и детских садах города выполнят ремонты. В планах города – обновить классы, закупить новые интерактивные доски, компьютеры, построить современные стадионы, новые детские и спортивные площадки и продолжить за счет средств городского бюджета установку систем видеонаблюдения в каждой школе города для безопасности детей и коллективов учебных учреждений.