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24.05.2019  13:58   

Игорь Терехов: Желаю, чтобы вы всегда могли гордиться своим городом

В этом году 11-й класс окончат более 6 тысяч учащихся, более 10 тысяч – 9-й класс.


Фото: Василий Голосный
Сегодня первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, директор Департамента образования Ольга Деменко, народный депутат Украины Валерий Писаренко, депутаты городского совета поздравили с завершением учебного года учащихся лицея №89.
 
Игорь Терехов передал поздравления от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и поблагодарил учителей и родителей, детям пожелал хорошо отдохнуть и набраться сил перед новым учебным годом, а выпускникам - удачного поступления в высшие учебные учреждения.
 
«Огромные слова благодарности учителям за знания, которые вы даете нашим детям. Мы понимаем, как вам нелегко найти подход к каждому ребенку. Спасибо родителям! Вы заботитесь о детях, их развитии, отдыхе и здоровье. Мои самые добрые  пожелания выпускникам. Сегодня для вас звучит последний звонок. Это старт осознанной взрослой жизни. Уверен, что каждый из вас сделал выбор, куда поступить. Желаю, чтобы у вас все получилось, все в жизни складывалось и вы всегда могли гордиться своим городом. Ведь мы - харьковчане, а это звучит гордо», - сказал Игорь Терехов.
 
Первый вице-мэр передал лицею сертификат на установку новой детской игровой площадки от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. А народный депутат Валерий Писаренко - сертификат на приобретение кондиционера в актовый зал.
 
Выпускники станцевали прощальный школьный вальс, для школьников прозвучал последний звонок. 
 
После праздника Игорь Терехов сообщил, что летом в школах и детских садах города выполнят ремонты. В планах города – обновить классы, закупить новые интерактивные доски,  компьютеры, построить современные стадионы, новые детские и спортивные площадки и продолжить за счет средств городского бюджета установку систем видеонаблюдения в каждой школе города для безопасности детей и коллективов учебных учреждений.

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Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  последний звонок, школа, харьков, образование, терехов
 
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