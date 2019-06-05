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05.06.2019  16:20   

Геннадий Кернес в детском саду на Салтовке открыл стадион и бассейн (ФОТО)

454 детский сад один из старейших на Салтовке и одновременно он является уникальным для Харькова. Поскольку именно здесь детей не только готовят к школе, но и оздоравливают.


Фото: Василий Голосный
Футбол, баскетбол, йога и закаливание - это не полный список направлений, входящих в учебную программу.
 
И чтобы воспитанникам детсада было где и на чем оздоравливаться, город обустроил для них современный детский стадион и бассейн.
 
«Я думаю, это очень важно и для детей, и для родителей. В летний период мы можем оздоравливать детей. Так же закаливание идет. Для зимнего периода у нас есть бассейн в помещении детского сада, а в летний период теперь будет летний бассейн» - рассказала Наталья Кулиева, воспитатель детского сада №454.
 
Обновления спортивной инфраструктуры в дошкольных учебных заведениях является одним из стратегических направлений работы города, подчеркнул городской голова Геннадий Кернес.
 
Мэр присоединился к праздничному открытому уроку воспитанников 454 детского сада, чтобы передать сертификат на приобретение мягких модулей и спортивного снаряжения. Именно этот детский сад, отметил мэр, является примером для всего города. Здесь не только заботятся о здоровье маленьких харьковчан, но и с детства прививают им любовь к спорту.
 
«Мне очень приятно и почетно находиться вместе с вами на открытии оздоровительно-летнего сезона для наших детей, которые должны вырасти здоровыми, счастливыми. И для этого мы, как городская власть, сделали достаточно, чтобы вы могли на примере этого детского сада увидеть те возможности, которые мы можем вместе с вами реализовать на территориях ваших детских садов. Спасибо вам за приглашение. В добрый путь этому «лягушатнику», этому стадиону , ну и конечно, мирного неба над головой» - сообщил Геннадий Кернес Харьковский городской голова.
 
Во время общения с сотрудниками учебных заведений, которые были здесь на открытом семинаре по оздоровлению детей, чтобы перенять опыт, Геннадий Кернес призвал всех к совместной работе. Так, чтобы не только дети учились в достойных условиях, но и педагоги могли быть частью городской команды, которая взяла курс на реальные действия по повышению в Харькове уровня качества образования.
 
«Думаю, что эти времена плохие скоро пройдут. Я имею виду, эта несбалансированная ситуация. Сейчас непонятно что происходит: зарплаты, питание, все это. Но мы должны это выдержать и, конечно, не оставить без внимания ни одной школы, ни одного детского сада. И поэтому не стесняйтесь. У меня двери кабинета всегда открыты, поэтому, пожалуйста, если у вас есть инициатива - всегда готов. Вот как сегодня ко мне подходили некоторые руководители и делали хорошие предложения в целом, как для всех, так и индивидуально для своих учреждений образования. Спасибо!» - сообщил Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.

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Тэги:  детский сад, бассейн, харьков, кернес, стадион, салтовка
 
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