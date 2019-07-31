31.07.2019 15:25

В Харькове продолжается реконструкция школьных стадионов (ФОТО)

В работе 13 объектов в школах и детских садах города. В частности, ведутся работы на стадионе школы №75, которая находится по улице Шариковой 46 в Индустриальном районе.



Фото: Василий Голосный

Здесь три месяца назад начали реконструкцию площадки и превращение ее в многофункциональный спортивный стадион, где, в итоге, все желающие смогут попробовать себя в более чем пяти видах спорта. Сейчас работы на завершающем этапе.

«На стадионе находятся искусственная площадка для игры в мини-футбол, также две площадки на грунтовом основании размерами 60х40 и 40х20 метров. Есть беговая дорожка, сектор для сдачи норматива 100 метров, прыжковая яма, площадка для игры в настольный теннис, площадка с тренажерами размером 15х15 метров - это новая площадка, которая предусмотрена в школьных стадионах у нас с этого года» - сообщил Юрий Нестерук, директор КП «Харьковский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех»».

Стадион введут в эксплуатацию уже с начала учебного года. Сейчас осталось только обустроить некоторые участки покрытия площадки и закончить проверку спортоборудования.

Такой комплексный ремонт продолжают проводить по всему городу, в рамках городской программы по реконструкции стадионов школ и детских садов. В основном работы продолжаются около трех месяцев, некоторые из объектов ремонтируют параллельно с реконструкцией детских учреждений.

«У нас ведутся работы сейчас на 13 объектах всего и в планах сейчас заходить еще на четыре объекта, буквально с конца этой недели. Три школы и один садик» - сообщил Юрий Нестерук, директор КП «Харьковский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех»».