30.08.2019 15:19

К началу учебного года в Харкове планируют открыть 15 спортивных площадок в школах и детских садах (ФОТО)

В школе № 99, в Шевченковском районе, продолжается масштабная реконструкция стадиона. К созданию многофункционального спортивного комплекса приступили в начале августа.



Фото: Василий Голосный

Сейчас на площадке формируется основа и обустраиваются спортивные зоны. Также позаботились и о безопасности.

«Планируется ограждения вокруг всего стадиона с двумя входами, двое ступеней и две калитки. Сейчас формируются площадки, устанавливается ограждение вокруг мини-футбольной площадки» - сообщил Юрий Нестерук, директор КП «Харьковский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех»».

Многофункциональный спортивный комплекс расположится среди двух школ микрорайона - 99-й и 117-й. Около тысячи учеников уже с ноября этого года смогут заниматься десятью разными видами спорта.

«Планируется площадки для мини-футбола, баскетбола, стритбола, волейбола, а также тенниса. Вокруг стадиона беговая дорожка с сектором сдачи бега на 100 метров, прыжковая яма и также площадка с тренажерами» - сообщил Юрий Нестерук.

Работы по реконструкции спортплощадок в школах и детских садах проходят в рамках соответствующей городской программы, главный лозунг которой - легкий и доступный спорт для всех. Ремонтными работами охвачены различные районы Харькова.

«К первому сентябрю у нас готовность 14 спортивных площадок в школах и одна спортивная площадка в детском саду. Планируется закончить к ноябрю пять спортивных площадок в школах и четыре спортивные площадки в детских садах» - сообщил Юрий Нестерук, директор КП «Харьковский городской центр физического здоровья населения «Спорт для всех»».