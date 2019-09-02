02.09.2019 16:10

В школах Новобаварского района прозвучал «Первый звонок» (ФОТО)

Ученики школы № 115 Новобаварского района в качестве подарка к новому учебному году получили стадион с современными тренажёрами. Это двенадцатый, открытый в районе школьный стадион за последнее время по городской программе.



Фото: Василий Голосный

«Геннадию Адольфовичу большой привет от всех родителей! Большое спасибо! Обновили фасад школы. Сделали стадион. Очень хорошая спортивная площадка, качественная. Очень много тренажеров для деток, чтобы они не просто ходили, а чтобы им было чем заняться в перемену, до и после школы!» - рассказывает Виктория, мать первоклассницы.

На празднике «Первого звонка» и открытии стадиона присутствовал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Не менее ярко и масштабно прошел праздник Первого звонка и в школе №127. Здесь, на обновленном стадионе, состоялся спортивный флешмоб.

«Я хочу поздравить всех с Днём знаний от имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. Хочу передать его самые лучшие и самые тёплые поздравления! Хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мирного неба над головой. И конечно же детям - хороших оценок! Спасибо вам, с праздником!» - обратился к школьникам и педагогам Игорь Терехов, первый заместитель Харьковского городского головы.

В этом году в школе №93 Новобаварского района три класса первоклашек. Родители говорят, уверены, что здесь их детей научат всем наукам и тонкостям творческой жизни.

Ведь это учебное заведение на Баварии считается своеобразной фабрикой звезд. Где в роли наставников, как и в известном шоу, они, учителя.

К своему первому звонку все три класса первоклашек получили подарки и поздравления от Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

«Сил, терпения и учёбы, чтобы она складывалась легко! И позвольте зачитать поздравление от Харьковского городского головы Геннадия Адольфовича Кернеса с праздником 1 сентября! Дорогі школярі, шановні батькі та вчителі, щиро вітаю вас з початком нового навчального року! Для першокласників він стане початком захоплюючого шкільного життя. Поділяю хвилювання батьків вчорашніх дошкільнят. Щиро вітаю, щоб успіхи ваших дітей радували вас!» - поздравила детей и взрослых Анна Кузнецова, депутат Харьковского областного совета.

В этот учебный год школа №93 стартует с серебряным эталоном качества, который они получили от администрации района по итогам конкурса, а также двумя современными кабинетами. Один, в котором дети будут изучать биологию с помощью современного оборудования.

«Прекрасный кабинет, новый, современный. Большое количество муляжей, мы можем познакомиться со скелетом, с внутренними органами человека. Современнейшая панель, которая позволит изучить внутреннее строение организма человека буквально до молекулярного уровня» - рассказывает Светлана Амалюта, учитель биологии.

Еще один подарок детям ко Дню знаний - современный кабинет информатики.

«Это очень хорошие компьютеры. Особенно ноутбук - это вообще, тема, так сказать. И никаких глюков не заметил. 10-ка Windows, то, что надо. И я очень доволен, хорошая штука!» - делится впечатлениями десятиклассник Рашад.

В этом году впервые за парты в школах Новобаварского района село около 1000 первоклашек. Для них заработало 34 новых класса.