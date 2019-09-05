05.09.2019 16:30

В школе №108 Холодногорского района открыли современный стадион (ФОТО)

В школе №108 Холодногорского района открыли современный стадион с баскетбольной и волейбольной площадками, тренажерами, теннисными столами, футбольным полем с искусственным покрытием и беговой дорожкой.



Фото: Василий Голосный

Юные хозяева говорят, результат выполненной работы не только оправдал их надежды, но и в разы превзошел их.

Геннадий Кернес, который посетил праздник в 108 школе, отметил, что не только современный стадион имеют теперь в своем полном распоряжении дети, но и важно то, что и само учебное заведение после капитального ремонта приобрело новый вид. Поэтому детям, уверен мэр Харькова, здесь будет приятно и изучать точные науки, и заниматься спортом. Все на европейском уровне.

«Мы открываем новые стадионы не только в центре. После каникул вы пришли в отремонтированную школу. Теперь родители могут быть спокойны, что их дети заняты спортом, играют на современных площадках, интересно и с пользой проводят время. Также здесь могут тренироваться и жители микрорайона. Я хочу пожелать всем, особенно детям, гордиться своим городом и местом, где живете. Успехов - школьникам, радости – родителям и учителям. Удачи! Давайте будем беречь то, что создано», - сказал Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.

Также в рамках подготовки к новому учебному году в школе №108 Холодногорского района заменили кровлю, отремонтировали фасад, установили около 60 новых окон, оборудовали лингафонный кабинет, на территории учреждения заменили асфальт.

Отметим, учащиеся школы №108 имеют спортивные достижения: в прошлом учебном году они заняли третьи места на Всеукраинском турнире по тхэквондо и чемпионате Украины по шорт-треку.