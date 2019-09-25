25.09.2019 15:26

В университете Каразина появился спортивный супергерой (ФОТО)

25 сентября в рамках празднования Международного дня студенческого спорта перед Каразинским университетом расположились локации для игры в теннис, волейбол, для стрельбы из лука.



Фото: Василий Голосный

Также в этот день состоялся Всеукраинский олимпийский урок, во время которого представили спортивный символ Каразинского университета - «Team'Co».

Знаменитый харьковский сурок - предсказатель Тимка, который живет на биологической станции университета, теперь будет еще и приносить удачу университетским спортивным командам.