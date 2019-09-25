В университете Каразина появился спортивный супергерой (ФОТО)

25 сентября в рамках празднования Международного дня студенческого спорта перед Каразинским университетом расположились локации для игры в теннис, волейбол, для стрельбы из лука.
Также в этот день состоялся Всеукраинский олимпийский урок, во время которого представили спортивный символ Каразинского университета - «Team'Co».
Знаменитый харьковский сурок - предсказатель Тимка, который живет на биологической станции университета, теперь будет еще и приносить удачу университетским спортивным командам.
Будьте внимательнее и собраннее, чтобы избежать ошибок. «Витание в облаках» может обернуться недоразумениями и даже травматичностью.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.
Ежегодно 25 сентября американцы и все любители комиксов отмечают Национальный день комиксов.
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