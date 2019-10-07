07.10.2019 14:17

В Харькове продолжают расширять покрытие городской сети Wi-Fi (ФОТО)

В Харькове к Единой городской сети Wi-Fi «SmartCityKharkiv» подключено 570 точек.



Фото: Василий Голосный

Как сообщил ведущий инженер КП «Городской информационный центр» Никита Сорока, к бесплатной городской интернет-сети уже подключены учреждения образования и здравоохранения, центры предоставления административных услуг, участки КП «Жилкомсервис», а также сад им. Шевченко и центральная аллея парка Горького.

7 октября инженеры подключили к Wi-Fi-сети «SmartCityKharkiv» еще одну точку доступа - в школе №6 «Мариинская гимназия» на ул. Рымарской, 11. Ранее, сообщил Никита Сорока, в школе уже были установлены роутер и четыре точки доступа, но поскольку это одна из самых многочисленных школ города, где учится 890 детей, этого покрытия было недостаточно.

«Оборудование, которое мы устанавливаем, поддерживает большое количество подключений – примерно 250 абонентов на каждую точку доступа, поэтому пять точек на одну школу вполне достаточно. Покрытие беспроводной сети охватывает все здание, и теперь все ученики могут пользоваться бесплатным интернетом», - сообщил инженер.

Как отметила директор Мариинской гимназии Александра Зуб, сегодня в учебном процессе интернет необходим, как воздух.

«У нас классы оборудованы интерактивными досками, мультимедийными проекторами и прочим современным оборудованием. Для того, чтобы с ним работать, каждый учитель должен уметь пользоваться интернетом. Например, в начальной школе установлено восемь интерактивных досок, а всего их у нас 11, то представьте себе, какими эрудированными придут эти дети в 5-й класс. Разве может учитель не уметь пользоваться интернетом на своих уроках? Это сегодня просто необходимость, ведь за интернетом будущее», - подчеркнула Александра Зуб.

Инженеры ГИЦ отмечают, что до ноября в Харькове к сети Wi-Fi планируют подключить еще 50 точек доступа в коммунальных учреждениях. Также на бесплатный городской интернет переведут еще около 150 существующих точек, установленных ранее в школах.

По словам Никиты Сороки, с ноября в городе стартует второй этап создания Единой городской сети Wi-Fi - точки доступа к бесплатному интернету будут установлены на остановках общественного транспорта и в оставшихся коммунальных учреждениях. Еще 20 точек Wi-Fi планируют разместить в парке Горького.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес представил карту городского Wi-Fi , на которой можно посмотреть все точки подключения Wi-Fi по Харькову.

Также начал работать в тестовом режиме проект «Зупинка» , в котором можно отслеживать движение общественного транспорта.