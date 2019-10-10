10.10.2019 16:14

Геннадий Кернес открыл детсад в Слободском районе (ФОТО)

Восстановленный детский сад примет около 100 детей, а с нового года - еще 40.



Фото: Василий Голосный

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сегодня, 10 октября, принял участие в открытии учреждения дошкольного образования №352 (пр. Героев Сталинграда, 146-а).

Этот детский сад был создан в 1968 году и рассчитан на 12 групп. В 1997 году он был закрыт в связи с сокращением количества детей. Некоторое время там размещались частные школы, а в последние годы здание пустовало.

«Сегодня у нас радостная новость для всех жителей микрорайона: мы вновь открываем детсад, с ясельными и дошкольными группами! Здесь сделан хороший ремонт, работают хорошие воспитатели. Благодарю за все, что было сделано, и коллектив детсада, и родителей, которые помогали в его восстановлении. То, что окружает детей, - главное на этом этапе их жизни. Поэтому мы даем им возможность удовлетворить интерес к окружающему миру и развить свои таланты», - отметил Геннадий Кернес.

По случаю праздника городской голова вручил заведующей детсадом сертификаты на приобретение компьютера, многофункционального устройства (принтер/ксерокс/сканер) и музыкального центра.

После открытия учебного учреждения родители вместе с детьми посетили новые группы.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, в этом микрорайоне была большая потребность в детском саде, и местные жители очень ждали его открытия.

«Мы открываем четыре группы, и все они уже заполнены. С 15 октября сюда придут почти сто детей. Сейчас ремонтируем еще две группы, и с нового года еще 40 детей получат возможность посещать детсад. Здесь оборудованы актовый зал, медицинский блок, пищеблок, прачечная, установлены пресс для глажки белья, новая мебель, закуплена посуда, игрушки. Сделано все, чтобы детсад был суперсовременным. Самое главное - снять социальную напряженность, и сегодня мы ее сняли. Остальные группы тоже будем постепенно открывать», - отметила Ольга Деменко.