11.11.2019 19:38

Как харьковские школьники используют современное оборудование на уроках (ФОТО)

Таких уроков и побольше! Именно так говорят десятиклассники 116-й гимназии Шевченковского района об одном из своих любимых предметов - химии. Особенно, если это не лекция, а практические занятия. Когда же можно собрать ту или иную химическую модель или провести опыты с разными веществами.



Фото: Василий Голосный

«Благодаря такому оборудованию, химия становится намного интереснее. Это наглядное изучение нашего материала. Конечно же, это круто, что есть такая возможность и мы этим пользуемся. И мне кажется, благодаря этому многие ученики полюбили химию, начали ее лучше изучать и получать по ней лучшие результаты» - делится впечатлениями Максим, десятиклассник.



Новейшее оборудование, закупленное для учебного заведения, это именно то, чего не хватало для изучения такого практического предмета как химия, говорит учитель Виктория Марункевич:



«Дети должны получать навыки для повседневной жизни, так как в нашем быту очень много различных химических веществ, с которыми надо уметь себя вести. А, имея только теорию, качественно мы не можем все это изучить. Я, как учитель, очень довольна тем, что у нас есть современное оборудование, которое мы можем использовать на уроках вместе с детьми».



Так же в 116 гимназии не менее интересно и в современных кабинетах биологии, информатики и географии. Это тоже результат реализации программы городского головы Геннадия Кернеса по улучшению условий обучения школьников.



«Современный образовательный процесс должен быть практичным. Именно благодаря новому оборудованию мы можем нашу школу, наш образовательный процесс перевести на технологические практические навыки. И мы очень благодарны Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу за то, что сейчас школы города имеют такую возможность. Он всегда держит руку на пульсе и радостно откликается на наши нужды, за что мы ему очень благодарны!» - сообщила Оксана Бугакова, директор Харьковской гимназии №116.