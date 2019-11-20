20.11.2019 18:07

Геннадий Кернес на Алексеевке открыл клуб единоборств «Высота» (ФОТО)

Спортивные залы с правильным и безопасным покрытием, удобные раздевалки и душевые. Именно так выглядит после реконструкции спортклуб «Высота» на Алексеевке. На новоселье собрались все: юные спортсмены, тренеры, родители, наставниками и представители городской власти.



Фото: Василий Голосный

«Высота» - клуб по месту жительства, функционирует еще с конца восьмидесятых годов. Разделен он на несколько секций. Здесь дети могут заниматься четырьмя видами единоборств: спортивным каратэ, кик-боксингом, тхэквондо и комбат айкидо.

«Организация комбат-айкидо базируется на методике айкидо йошинкан. Она стоит на вооружении японской полиции, в ряде европейских стран. Дети проходят разнообразную подготовку: борьба, соревнования, самозащита, самооборона, физическая, моральная и духовная подготовка» - рассказывает Юрий Билык, руководитель организации «Комбат Айкидо».

Этот клуб, говорят тренеры, является хорошей базой для подготовки высококлассных спортсменов, о которых слышат уже далеко за пределами Харькова. Свои способности воспитанники «Высоты» продемонстрировали городскому голове Геннадию Кернесу. Каждому из воспитанников клуба мэр пожелал несокрушимой силы духа и новых спортивных достижений.

«Придя сюда в эти стены, в этот зал, вы мне подняли настроение на много дней вперед. Потому, что я вижу здесь маленьких детей, больших взрослых уже мужчин, которые умеют постоять за себя, которые умеют постоять за свою семью, за свою страну, за наш любимый город. Привнести свои результаты в нашу общую победу, чтобы Харьков оставался всегда спортивной столицей нашей страны. И всегда мог гордится олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, Европы» - сказал Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.

Отдельная зона «Высоты» предусмотрена для детей дошкольного возраста. Здесь малыши изучают анатомию человека, занимаются творчеством.

«Детки могут заниматься не только физически, но и развиваться культурно. Мы проводим занятия по песочной анимации, гончарству. Готовим к школе. И многие другие направления» - сообщила Марина Плотникова, управляющая ХМК «Высота».

Песочная анимация пришлась по вкусу и Геннадию Кернесу. И под пристальным контролем маленьких художников мэр нарисовал ракету и космонавта. После завершения работы получил от малышей положительную оценку.