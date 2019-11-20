Главная Фото Образование Геннадий Кернес на Алексеевке открыл клуб единоборств «Высота» (ФОТО)
20.11.2019  18:07   

Геннадий Кернес на Алексеевке открыл клуб единоборств «Высота» (ФОТО)

Спортивные залы с правильным и безопасным покрытием, удобные раздевалки и душевые. Именно так выглядит после реконструкции спортклуб «Высота» на Алексеевке. На новоселье собрались все: юные спортсмены, тренеры, родители, наставниками и представители городской власти.


Фото: Василий Голосный
«Высота» - клуб по месту жительства, функционирует еще с конца восьмидесятых годов. Разделен он на несколько секций. Здесь дети могут заниматься четырьмя видами единоборств: спортивным каратэ, кик-боксингом, тхэквондо и комбат айкидо. 
 
«Организация комбат-айкидо базируется на методике айкидо йошинкан. Она стоит на вооружении японской полиции, в ряде европейских стран. Дети проходят разнообразную подготовку: борьба, соревнования, самозащита, самооборона, физическая, моральная и духовная подготовка» - рассказывает Юрий Билык, руководитель организации «Комбат Айкидо».
 
Этот клуб, говорят тренеры, является хорошей базой для подготовки высококлассных спортсменов, о которых слышат уже далеко за пределами Харькова. Свои способности воспитанники «Высоты» продемонстрировали городскому голове Геннадию Кернесу. Каждому из воспитанников клуба мэр пожелал несокрушимой силы духа и новых спортивных достижений.
 
«Придя сюда в эти стены, в этот зал, вы мне подняли настроение на много дней вперед. Потому, что я вижу здесь маленьких детей, больших взрослых уже мужчин, которые умеют постоять за себя, которые умеют постоять за свою семью, за свою страну, за наш любимый город. Привнести свои результаты в  нашу общую победу, чтобы Харьков оставался всегда спортивной столицей нашей страны. И всегда мог гордится олимпийскими чемпионами, чемпионами мира, Европы» - сказал Геннадий Кернес, Харьковский городской голова.
 
Отдельная зона «Высоты» предусмотрена для детей дошкольного возраста. Здесь малыши изучают анатомию человека, занимаются творчеством.
 
«Детки могут заниматься не только физически, но и развиваться культурно. Мы проводим занятия по песочной анимации, гончарству. Готовим к школе. И многие другие направления» - сообщила Марина Плотникова, управляющая ХМК «Высота».
 
Песочная анимация пришлась по вкусу и Геннадию Кернесу. И под пристальным контролем маленьких художников мэр нарисовал ракету и космонавта. После завершения работы получил от малышей положительную оценку.

Фотогалерея

Тэги:  высота, спорт, харьков, кернес, дети, алексеевка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.07 Криминал и происшествия Жертва жары и работы на выходных 06.05 Армия На Высоту маршала Конева будут курсировать бесплатные автобусы 03.07 Спорт Харьковчанин завоевал «серебро» на этапе «Бриллиантовой лиги» в Париже
 
 

Видео

«Паровозик» на Мемориале создал пробку на полдня от Салтовки до Пятихаток. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 