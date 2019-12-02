02.12.2019 19:44

В харьковском «Социальном доме» подвели итоги проекта для детей (ФОТО)

Более 100 детей от 6 до 16 лет из разных районов города приняли участие в социально-образовательном проекте «Развитие детей - залог успешной страны».



Фото: Василий Голосный

Презентация итогов проекта «Развитие детей - залог успешной страны» состоялась 2 декабря в «Социальном доме» благотворительного фонда «Благо».



По словам автора инициативы Анны Березы, проект, в первую очередь, нацелен на то, чтобы обеспечить полезный досуг и развивать творческий потенциал детей из социально незащищенных категорий. Дети, принявшие в нем участие, получили возможность бесплатно заниматься в различных студиях и кружках, в частности, в студиях «Территория творчества», «Социальная журналистика» и «Досуг с ребенком», в фотошколе «Art social foto», кружке песочной анимации. Также дети занимались фитнес-тренировками и изучением английского языка.



Как сообщила заместитель начальника управления труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики Ольга Мохнач, проект «Развитие детей - залог успешной страны» стартовал в городе в июле и проходил в рамках программы «Общественный бюджет города Харькова на 2018-2021 годы».



«Проект не только предоставляет социальную и психологическую поддержку для детей, но и призван развивать творческие способности маленьких харьковчан. Здесь работают семь творческих групп, которые способствуют развитию творческих способностей детишек из разных льготных категорий - это дети из семей переселенцев, малообеспеченных и многодетных семей», - сообщила Ольга Мохнач.



Занятия с детьми проводили социальные работники фонда «Благо» и привлеченные специалисты. Авторы инициативы намерены продолжить работу проекта, но уже на общественных началах. «Сейчас мы занимаемся поиском волонтеров для того, чтобы продолжить дальнейшую работу этих кружков, и все желающие могут к нам присоединиться», - подчеркнула Анна Береза.



Организаторы проекта - управление труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики в сотрудничестве с Центром для детей «Генерация UA» на базе «Социального дома» БФ «Благо».