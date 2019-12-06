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06.12.2019  11:44   

Для лидеров ученического самоуправления прошел уникальный урок, посвященный Дню местного самоуправления (ФОТО)

В школе номер 93 состоялась встреча лидеров ученического самоуправления учебных заведений с представителями местной власти. Цель мероприятия - обучение подрастающего поколения системе самоуправления.


Фото: Василий Голосный
«Если бы я был мэром города или главой райадминистрации» - на такую тему представители школьного самоуправления общались с главой администрации Новобаварского района Татьяной Цыбульник. Дети подготовили проекты, которые, по их мнению, смогут улучшить благосостояние района и города в целом.
 
«Вы знаете, я была крайне удивлена, польщена и ужасно рада. Тому, что у наших детей такое мышление, такой размах. Они видят все совершенно по другому и, я уверена точно, нам растет достойная замена в будущем. Они безумно любят свой  Харьков, они безумно любят свой  район и очень хотят принимать участие в их развитии» - сообщила Татьяна Цыбульник, глава администрации Новобаварского района.
 
Пока это творческие задания, но со временем они могут превратиться в общественные проекты или стать профессией. Лидеры ученического самоуправления имеют возможность реализовать себя в Харькове, для этого созданы все условия.
 
«При Харьковском городском совете действует молодежный совет. В основном, это представители не ученического самоуправления, а студенческого. Я уверена, что наши дети обязательно попадут в  молодежный совет при харьковском городском совете» - сообщила Татьяна Цыбульник, глава администрации Новобаварского района.
 
«Поддержка со стороны городского самоуправления, от молодежного совета идет колоссальная, они создают проекты, в которых развивается молодежь, в которых ты учишься новому. Совершенствуешь себя как лидер, как личность, как молодежь 21 века» - сообщил Руслан Коваленко, ученик гимназии № 39.
 
«Я рада, что слышат нас, школьников, что слушают наше мнение, хотят нам помочь, помогают воплощать наши идеи и мечты в реальность» - поделилась впечатлениями Эллина Вовака, президент школы № 54.

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Тэги:  школа, самоуправление, харьков, новобаварский
 
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