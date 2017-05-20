Велодень в Харькове собрал свыше 10 тысяч человек

12-й Велодень прошел сегодня, 20 мая, в Харькове под лозунгом «Рулишь ты!», сообщает пресс-служба горсовета.
В этом году в мероприятии приняло участие более 10 тысяч человек. Колонны велосипедистов начали собираться с утра в разных районах города – на Салтовке, Алексеевке,
Новых Домах, Холодной Горе, ХТЗ и т.д. Потом все они двинулись к площади Свободы. Люди различных профессий и возрастов приехали на Велодень семьями, с детьми.
Как сообщили во время открытия Велодня, самому старшему участнику заезда было 74 года, самому младшему - 3,5.
Перед стартом на площади Свободы около 4 тысяч велосипедистов поучаствовали во флешмобе - выстроились и сформировали фразу «Я ♥ Харьків». Напомним, что два
года назад на Велодне велосипедисты создали фигуру велосипеда, а в прошлом - Зеркальной струи, установив рекорд Украины.
День откроет новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья. Настрой на выздоровление может творить чудеса.
В выходные нас ожидают дожди и сильные магнитные бури.
Ежегодно в третью субботу мая с 1997 года в Украине отмечается День науки, а с 2003 года – День Европы.
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