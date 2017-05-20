20.05.2017 21:41

Велодень в Харькове собрал свыше 10 тысяч человек

12-й Велодень прошел сегодня, 20 мая, в Харькове под лозунгом «Рулишь ты!», сообщает пресс-служба горсовета.



Фото: city.kharkov.ua

В этом году в мероприятии приняло участие более 10 тысяч человек. Колонны велосипедистов начали собираться с утра в разных районах города – на Салтовке, Алексеевке,



Новых Домах, Холодной Горе, ХТЗ и т.д. Потом все они двинулись к площади Свободы. Люди различных профессий и возрастов приехали на Велодень семьями, с детьми.



Как сообщили во время открытия Велодня, самому старшему участнику заезда было 74 года, самому младшему - 3,5.



Перед стартом на площади Свободы около 4 тысяч велосипедистов поучаствовали во флешмобе - выстроились и сформировали фразу «Я ♥ Харьків». Напомним, что два



года назад на Велодне велосипедисты создали фигуру велосипеда, а в прошлом - Зеркальной струи, установив рекорд Украины.