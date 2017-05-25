Благотворительный бал «Когда сбываются мечты» в Харькове

Международный благотворительный бал «Когда сбываются мечты» состоялся 24 мая в бальном зале отеля «Харьков Палас»
В мероприятии приняли участие городские и областные чиновники, представители культуры, бизнесмены и все желающие.
Участники бала могли не только понаблюдать за профессиональными танцорами, но и пройти мастер-класс по традиционным бальным танцам.
Также гости посмотрели концерт и приняли участие в благотворительной лотерее-аукционе, на которой были представлены лоты в виде ценных призов.
На работе мысли будут особенно ясными, а мозг – продуктивным. В свободное время подойдут любые виды интеллектуального отдыха.
Сегодня в Харькове будет облачно. Осадков не ожидается.
Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.
влажн.:
давл.:
ветер: