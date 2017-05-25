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25.05.2017  01:29   

Благотворительный бал «Когда сбываются мечты» в Харькове

Международный благотворительный бал «Когда сбываются мечты» состоялся 24 мая в бальном зале отеля «Харьков Палас»


Фото: Василий Голосный

В мероприятии приняли участие городские и областные чиновники, представители культуры, бизнесмены и все желающие.

Участники бала могли не только понаблюдать за профессиональными танцорами, но и пройти мастер-класс по традиционным бальным танцам.

Также гости посмотрели концерт и приняли участие в благотворительной лотерее-аукционе, на которой были представлены лоты в виде ценных призов.

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Тэги:  благотворительный бал, когда сбываются мечты, харьков
 
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