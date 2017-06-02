02.06.2017 00:15

Акция «Дети Харькова – за мир!» на площади Свободы в Харькове

Акция «Дети Харькова – за мир!», посвященная Международному дню защиты детей, прошла сегодня, 1 июня, на пл. Свободы.



Фото: Василий Голосный

В музыкально-хореографическом представлении были задействованы более двух тысяч детей в возрасте от 6 до 15 лет. В рамках мероприятия прозвучали мировые хиты, посвященные миру, в исполнении юных музыкантов Харькова и профессионального оркестра «Prime-Orchestra».



На многоярусной сцене расположился сводный хор и сводный оркестр учеников детских музыкальных школ города. 600 юных музыкантов вместе с профессиональным симфоническим оркестром «Prime-Orchestra» исполнили шесть композиций: «The Wall», «We are the world», «Мир без войны», «Аист на крыше», «Sweet dreams», «Party Rock Anthem». Музыкальное выступление сопровождалось хореографическим представлением, в котором приняли участие 600 учеников хореографических коллективов и 900 школьников из всех районов Харькова.



Во время праздника Харьковский городской голова Геннадий Кернес обратился ко всем его участникам.



«Для меня очень почетно сегодня поздравлять вас, талантливых детей. Ваши родители мечтали о том, чтобы вы стали такими, какими вы есть. И вы доказали сегодня, что вы уже выросли, вы стали теми, кто активно выступает за сохранение мира на Земле. Вы хотите, чтобы был мир, вы хотите видеть птиц, солнце, светлое небо над головой. Спасибо вам за ваш талант. Желаю вам счастья и здоровья! Дети Харькова - за мир!» - сказал Геннадий Кернес.



По окончании акции оркестр «Prime-Orchestra» сыграл концертную программу «Мировые хиты».



Акция «Дети Харькова – за мир!» проводится уже второй год. Организатор - Департамент культуры. Мероприятие проходит под патронатом городского головы Геннадия Кернеса.