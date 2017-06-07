07.06.2017 22:15 Василий Голосный

В Харькове показали, как одевались настоящие японки

С 7 июня по 5 июля 2017 года в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства проводится проект «Шелковый ветер: японское кимоно ХХ в.».



Фото: Василий Голосный

Проект создан харьковским японоведом профессором Светланой Рыбалко. В едином выставочном пространстве она соединила настоящие японские артефакты, которые олицетворяют искусство наряда Японии, с экспедиционными и архивными материалами.



Посетители могут воочию увидеть девичьи фурисодэ, которые японцы называют «цветком всех кимоно», яркие наряды для праздника детей Шитчигосан, элегантные платья для взрослых женщин, аксессуары.



Также на выставке представлены несколько объектов харьковских художников, дизайнеров, культурологов.



Во время открытия проекта состоялся мастер-класс по одеванию кимоно (школа Ямато). В процессе работы выставки запланированы лекции по истории японского наряда.