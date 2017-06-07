В Харькове показали, как одевались настоящие японки

С 7 июня по 5 июля 2017 года в Областном организационно-методическом центре культуры и искусства проводится проект «Шелковый ветер: японское кимоно ХХ в.».
Проект создан харьковским японоведом профессором Светланой Рыбалко. В едином выставочном пространстве она соединила настоящие японские артефакты, которые олицетворяют искусство наряда Японии, с экспедиционными и архивными материалами.
Посетители могут воочию увидеть девичьи фурисодэ, которые японцы называют «цветком всех кимоно», яркие наряды для праздника детей Шитчигосан, элегантные платья для взрослых женщин, аксессуары.
Также на выставке представлены несколько объектов харьковских художников, дизайнеров, культурологов.
Во время открытия проекта состоялся мастер-класс по одеванию кимоно (школа Ямато). В процессе работы выставки запланированы лекции по истории японского наряда.
Организм предпочитает отдыхать и расслабляться. Чтобы день не превратился бессмысленную суету, по возможности сбавьте темп.
В Харькове облачная погода ожидается утром и днем, а вечером небо прояснится. Без осадков.
7 июня 1903 года Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента полония, а в 1929 году образовано государство Ватикан.
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