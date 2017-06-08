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08.06.2017  16:51   

Китайская делегация посетила парк имени Горького

Делегация из города-побратима Цзинань посетила парк имени Горького в Харькове. Гостям рассказали об истории создания парка, о реконструкции его тематических зон. В знак дружбы между городами была высажено дерево на Аллее дружбы.


Фото: Василий Голосный
Игорь Терехов, первый вице-мер Харькова:
 
Высадка дерева дружбы - это мероприятие, которое уже стало доброй традицией для города Харькова, для его побратимов. Мы уверены, что это дерево будет расти и развиватся. Точно же, как растёт и развивается наше побратимство, растут и развиваются отношения между нашими городами. И это очень важно, потому что это символ нашего сотрудничества.
 
Гости Харькова побывали на озере, на французской и детской зонах отдыха, посетили семейно-развлекательный центр.
 
Ван Юн, заместитель директора Департамента финансов г. Цзинань:
 
Парк поразил нас своим масштабом. Очень положительные эмоции. Мы поражены, что силами городского бюджета был построен такой красивый и по-настоящему зеленый, цветущий сад. Очень понравилась детская зона, яркие аттракционы и очень много детворы. Мы все знаем, что дети это будущее страны. И мы очень рады, что в Харькове для них создают все условия. Я побывал во многих парках развлечений мира, мне есть с чем сравнить, поэтому вашему парку мы ставим оценку отлично.
 
Игорь Терехов, первый вице-мер Харькова:
 
Наши коллеги были поражены этим прекрасным парком и той чистотой, той ухоженностью которая сегодня есть в городе Харькове и в том числе в парке Горького. Я хочу сказать, что это даётся большим и кропотливым трудом коллектива и ещё наша огромная благодарность горожанам. Харьковчанам, которые стремятся сами сохранить и город в чистоте, и наш любимый парк. Это очень важно. Такое взаимодействие между городской властью и горожанами действительно приносит свои плоды.

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Тэги:  парк горького, терехов, харьков, цзинань, делегация, аллея дружбы
 
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