14.06.2017 20:44

Слабослышащие ознакомились с работой «Прозрачного офиса» в Харькове

Экскурсия для слабослышащих людей прошла сегодня, 14 июня, в Центре предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» в Шевченковском районе, в ходе которой администраторы центра продемонстрировали свое умение общаться языком жестов.



Фото: Василий Голосный

Мероприятие было организовано по инициативе городской общественной организации «Креавита», чтобы люди с ограниченными физическими возможностями больше узнали о работе «Прозрачных офисов» и центров предоставления админуслуг.



Во время экскурсии администраторы рассказали гостям о порядке получения и административных, и социальных услуг, а также ответили на вопросы.



После общения с работниками «Прозрачного офиса» и ЦПАУ слабослышащая Анастасия Асапина поделилась впечатлениями.



«Это хорошо, что объединили все инстанции вместе, и теперь можно получить все услуги в одном здании. Приятно, что тут есть администраторы, которые знают язык жестов и понимают меня. Я убедилась, что здесь меня смогут обслужить, поэтому обязательно сюда еще приду, потому что у меня много нерешенных вопросов», - отметила Анастасия Асапина.



Как рассказала после экскурсии директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская, во всех «Прозрачных офисах» и ЦПАУ уделяется большое внимание людям с ограниченными физическими возможностями.



«На входах везде установлены пандусы или лифты. Для слабовидящих на дверях нанесены специальные визуальные обозначения, а также есть печатные материалы, написанные шрифтом Брайля, в которых можно ознакомиться с перечнем услуг в центрах. Для слабослышащих во всех центрах работают администраторы, которые владеют языком жестов. Они могут предоставить консультацию, принять документы. Также везде есть адаптированные санузлы. Мы хотим как можно больше рассказать людям с ограниченными физическими возможностями о наших центрах, чтобы они не боялись туда приходить, ведь там для них созданы все условия», - отметила Виктория Китайгородская.