15.09.2017 18:39

В Слободском районе появился уникальный двор, который станет центром отдыха и занятий спортом

Во дворе дома 146 по улице Героев Сталинграда в рамках городской программы по благоустройству создали центр отдыха для жителей микрорайона.



Фото: Василий Голосный

Зона для игры в настольный теннис, баскетбол, зона для занятий уличным спортом и тренировок всех групп мышц. Всего на площадке установили несколько десятков элементов для занятий спортом и активного отдыха. Территорию вокруг упорядочили, разбили клумбы, капитально отремонтировали все близлежащие дороги. Павильоны, которые находятся рядом, раскрасили, нарисовав героев из детских книг и мультфильмов.

В открытии зоны отдыха принял участие Харьковский городской голова Геннадий Кернес:

Я хочу пожелать вам, дети, чтобы вы выросли достойными харьковчанами. Чтобы вы всегда были радостными. Чтобы на ваших лицах были улыбки и чтобы вы не огорчали своих родителей и учителей. С маленьким праздником вас, дорогие дети. Играйтесь, занимайтесь спортом. Показывайте пример и старшим, и младшим себя. И все будет хорошо. Спасибо Вам большое.

Народный депутат Виталий Хомутынник отметил, что и в дальнейшем совместно с городским головой будет делать все для развития Харькова, и главное - для комфорта людей, которые в нем проживают.

Виталий Хомутынник народный депутат Украины, председатель депутатской группы "Возрождение":

У нас есть программа возрождения Харькова. Это программа партии «Возрождения», в которую входит депутатский корпус областного, городского совета и представители Парламента, практически все депутаты от Харьковщины являются представителями партии «Возрождения». Ну и, безусловно, самое главное, что мэр города Харькова тоже член партии. И, благодаря такой слаженной работе, мы выполняем каждый день те обязательства, которые брали на себя перед избирателями и возрождаем город Харьков не на словах, а на деле. В это входит и строительство, и ремонт детских площадок, спортивных площадок, детских садов, школьных учреждений, жилого фонда, дорог.

Темпы развития в городе не настроены сбавлять, подчеркнул городской голова Геннадий Кернес. Впереди, говорит, немало знаковых проектов, которые будут реализованы для жителей Харькова. А как это будет выглядеть на деле - можно увидеть на примере данного двора.

Геннадий Кернес, Харьковский городской голова:

Наша цель одна: чтобы наше будущее поколение могло жить достойно. Счастливо и радостно. Я здесь недалеко проживал. Я знаю, что тут было на протяжении 50 лет. Никто ничего не делал. На сегодняшний день здесь реконструирована часть площадки, приведена в соответствии с требованиями жителей. Тут детская площадка, спортивная, гимнастическая площадка, теннисные столы и многое другое. Я думаю, что возрождение - емкое слово, дает нам возможность работать с душой. Поэтому, давайте вместе будем возрождать наш любимый Харьков. И соответственно, я уверен в том, что нам поставят оценку сами жители города Харькова и гости города Харькова.