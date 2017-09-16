 
Главная Фото Общество День спасателя в парке Горького
16.09.2017  18:50   

День спасателя в парке Горького

16 сентября в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Харькове прошел праздник, посвященный Дню спасателя и 21-й годовщине Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.


Фото: Василий Голосный

На празднике показали работу спасательных подразделений, современную спасательную технику и средства спасения. Свои умения, знания и навыки, необходимые для реальной боевой работы, показали пожарные, верхолазы, пиротехники, психологи, медики-спасатели медицины катастроф, кинологи, химики. Волонтеры Красного Креста демонстрировали всем желающим с помощью специального манекена, как правильно оказывать медицинскую помощь пострадавшим и проводить реанимационные мероприятия.

На центральной аллее возле сцены проходили конкурсы, игры, развлечения, показывающие детям и взрослым, которые бывают чрезвычайные ситуации и как правильно себя вести в случае их возникновения.

На мероприятии демонстрировали спасательную ретротехнику 50-60 годов прошлого века, в частности, представлена ​​пожарная автоцистерна на базе шасси «ЗИЛ», которая в свое время опережала конкурентов и была основной пожарной машиной в те времена. А мотоцикл "Урал" был легендарным помощником государственного пожарного надзора, начиная с 50 годов и в течение четырех десятилетий.

Перед спасателями и гостями праздника выступали творческие коллективы Национального университета гражданской защиты Украины и Учебного центра оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины, детские творческие коллективы и команда дружины юных пожарных.

Организаторами мероприятия стали Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, Национальный университет гражданской защиты Украины, Харьковская областная организация Добровольного пожарного общества Украины и администрация Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.

Фотогалерея

Источник:   dsns.gov.ua
 Тэги:  день спасателя, парк горького, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.09 Политика Они всегда готовы прийти на помощь. Спасатели отмечают свой профессиональный праздник 18.09 Центральный парк культуры и отдыха В парке Горького прошел День спасателя 14.09 Сегодня Церемония поздравления с Днем спасателя Украины
 
 

Видео

На Новых домах Геннадий Кернес открыл 324-й детский сад, который не работал более 20 лет
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 