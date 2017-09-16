16.09.2017 18:50

День спасателя в парке Горького

16 сентября в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Харькове прошел праздник, посвященный Дню спасателя и 21-й годовщине Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Фото: Василий Голосный

На празднике показали работу спасательных подразделений, современную спасательную технику и средства спасения. Свои умения, знания и навыки, необходимые для реальной боевой работы, показали пожарные, верхолазы, пиротехники, психологи, медики-спасатели медицины катастроф, кинологи, химики. Волонтеры Красного Креста демонстрировали всем желающим с помощью специального манекена, как правильно оказывать медицинскую помощь пострадавшим и проводить реанимационные мероприятия.



На центральной аллее возле сцены проходили конкурсы, игры, развлечения, показывающие детям и взрослым, которые бывают чрезвычайные ситуации и как правильно себя вести в случае их возникновения.



На мероприятии демонстрировали спасательную ретротехнику 50-60 годов прошлого века, в частности, представлена ​​пожарная автоцистерна на базе шасси «ЗИЛ», которая в свое время опережала конкурентов и была основной пожарной машиной в те времена. А мотоцикл "Урал" был легендарным помощником государственного пожарного надзора, начиная с 50 годов и в течение четырех десятилетий.



Перед спасателями и гостями праздника выступали творческие коллективы Национального университета гражданской защиты Украины и Учебного центра оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины, детские творческие коллективы и команда дружины юных пожарных.

Организаторами мероприятия стали Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области, Национальный университет гражданской защиты Украины, Харьковская областная организация Добровольного пожарного общества Украины и администрация Центрального парка культуры и отдыха им. Горького.