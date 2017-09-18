В харьковском сквере «Стрелка» появились новые арт-объекты: ежики, самолет и кораблик

Харьковские коммунальщики продолжают радовать горожан и гостей города художественным оформлением общегородских зон отдыха. На этот раз в парке «Стрелка» появились гигантские бумажные «самолетик» и «лодочка», выполненные из газеты «Харьковские Известия», а также группа симпатичных ежиков.
Если вы любите предсказуемость и не хотите никаких перемен, в этот день вам лучше реже выходить из дома. Ну а если уж вышли, то доверьтесь интуиции и судьбе.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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