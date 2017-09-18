 
Главная Фото Общество В харьковском сквере «Стрелка» появились новые арт-объекты: ежики, самолет и кораблик
18.09.2017  09:15   

В харьковском сквере «Стрелка» появились новые арт-объекты: ежики, самолет и кораблик

Харьковские коммунальщики продолжают радовать горожан и гостей города художественным оформлением общегородских зон отдыха. На этот раз в парке «Стрелка» появились гигантские бумажные «самолетик» и «лодочка», выполненные из газеты «Харьковские Известия», а также группа симпатичных ежиков.


Фото: Василий Голосный

Фотогалерея

Тэги:  сквер стрелка, инсталляция, харьков, ежик, харьковские известия
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 Общество Цветы - детям. Социальная акция возле сквера «Стрелка» в Харькове   24.08 Концерты, фестивали День города в сквере «Стрелка» в Харькове   21.08 Концерты, фестивали Концерт на воде возле сквера «Стрелка» в Харькове  
 
 

Видео

Реформирование "БТИ" в Харькове. Открытие фронт-офиса, внедрение новых услуг и уменьшение времени оформления документов
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 